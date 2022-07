Macron : la situation dans les zones palestiniennes « plus qu’inquiétante »

PARIS (AP) – Le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi à la reprise des pourparlers de paix longtemps bloqués entre Israël et les Palestiniens afin d’empêcher que les tensions qui couvent dans l’un des conflits les plus longs du Moyen-Orient ne reprennent.

S’exprimant aux côtés du dirigeant palestinien Mahmoud Abbas au palais présidentiel à Paris, Macron a déclaré que la situation à Jérusalem-Est et dans les territoires palestiniens reste “plus qu’inquiétante”.

“Nous savons tous qu’une nouvelle spirale de violence peut commencer à tout moment”, a déclaré Macron mercredi. Il a ajouté : « Pour écarter cette menace (…) qui mine la vie des Palestiniens et des Israéliens, nous devons agir.

À court terme, a déclaré Macron, cela signifie mettre fin aux mesures unilatérales d’Israël en Cisjordanie occupée, y compris l’expansion des colonies juives et les expulsions de familles palestiniennes de leurs maisons. Ces deux actions sont « contraires au droit international », a déclaré Macron. Il a réitéré sa volonté de mobiliser la communauté internationale dans des efforts qui conduiront à la reprise des pourparlers entre Israël et les Palestiniens et aboutiront finalement à une « paix juste et durable ».

Abbas a souligné qu’Israël doit arrêter « les actions unilatérales (…) le plus important, la construction de colonies illégales » qui découpent en morceaux le territoire que les Palestiniens veulent pour leur État aux côtés d’Israël.

Abbas rencontrait Macron à Paris après que le dirigeant palestinien eut rencontré le président américain Joe Biden en Cisjordanie occupée par Israël la semaine dernière. Biden a offert de la compassion et une aide financière aux Palestiniens en manque d’espoir, mais a également reconnu sans ambages que “le terrain n’est pas mûr” pour de nouvelles tentatives pour parvenir à une paix insaisissable.

L’incertitude politique en Israël, qui organise un autre tour d’élections en novembre, et la faiblesse de la direction de l’Autorité palestinienne ont réduit toute chance de relancer les négociations qui ont échoué il y a plus de dix ans.

Plus tôt ce mois-ci, Macron a accueilli le Premier ministre israélien par intérim Yair Lapid à l’Elysée et l’a appelé à relancer les pourparlers de paix avec les Palestiniens.

Lapid, qui devrait rester au poste de Premier ministre jusqu’aux élections de novembre, soutient une solution à deux États avec les Palestiniens. Mais en tant que leader intérimaire, il n’est pas en mesure de poursuivre des initiatives diplomatiques majeures.

The Associated Press