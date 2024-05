Macron « indigné » par les frappes israéliennes sur Rafah — RT World News

Israël doit respecter le droit international et mettre fin à ses opérations militaires à Rafah, a déclaré lundi le président français Emmanuel Macron, à la suite d’une frappe aérienne meurtrière sur la ville du sud de Gaza.

Selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé de Gaza, le bilan des morts du bombardement nocturne du quartier Tel Al-Sultan de Rafah a atteint 45 personnes, dont de nombreux enfants, et 294 autres blessés. Rafah accueille des centaines de milliers de Palestiniens déplacés par la guerre entre Israël et le Hamas.

« Indigné par les frappes israéliennes qui ont tué de nombreuses personnes déplacées à Rafah », Macron a écrit lundi sur X (anciennement Twitter).

Opérations militaires israéliennes dans la région « doit arrêter » parce qu’il y a « Pas de zones de sécurité à Rafah pour les civils palestiniens… J’appelle au plein respect du droit international et à un cessez-le-feu immédiat », » a déclaré le président français.

Dans le même temps, le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis qu’Ankara ferait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir le « barbares » qui ont perpétré l’attaque contre Rafah sont traduits en justice.















Dans un discours prononcé lundi, Erdogan a de nouveau comparé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler, affirmant qu’il était « imitant » le dictateur allemand nazi. Netanyahou et son « réseau meurtrier » essaient de « étendre leur emprise sur le pouvoir en massacrant les gens alors qu’ils ne parviennent pas à vaincre la résistance palestinienne » il a dit.

Le dirigeant turc a affirmé qu’Israël s’était révélé être un « État terroriste » en frappant un camp de réfugiés palestiniens, quelques jours seulement après que la Cour internationale de Justice (CIJ) lui a ordonné de mettre fin à ses actions militaires à Rafah.

L’armée israélienne insiste sur le fait que la frappe sur Rafah a été « menées contre des cibles légitimes au regard du droit international, en utilisant des munitions précises et sur la base de renseignements précis. » Selon l’armée israélienne, « d’importants terroristes du Hamas opéraient » dans le quartier de Tel Al-Sultan. Cependant, l’armée a déclaré qu’elle réexaminait l’incident, suite à des informations faisant état de morts civiles et d’un incendie dans le camp.

L’attaque contre Rafah fait suite à des tirs de roquettes sur la ville israélienne de Tel Aviv dimanche, qui, selon Tsahal, provenaient de la région de Rafah.

EN SAVOIR PLUS:

L’UE doit faire un choix concernant Israël – Borrell

Au moins 36 000 personnes ont été tuées et plus de 81 000 autres blessées lors des frappes aériennes israéliennes et de l’offensive terrestre à Gaza, selon le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne. Israël a lancé son opération en réponse à une incursion transfrontalière du Hamas en octobre dernier, au cours de laquelle au moins 1 200 personnes ont été tuées et 250 prises en otages.