Macron : il faut mettre un terme au « report systématique » d’une solution à deux États

Le président français Emmanuel Macron a déclaré mercredi qu’il fallait mettre un terme au « report systématique » de la mise en œuvre d’une solution à deux États en Israël-Palestine et de la création d’un État palestinien.

« (Macron) a affirmé l’engagement de la France à travailler, avec ses partenaires européens et arabes, sur une vision commune de paix offrant des garanties de sécurité aux Palestiniens et aux Israéliens », a déclaré le palais présidentiel français dans un communiqué à la suite d’un échange téléphonique entre le Le président français et son homologue palestinien Mahmoud Abbas.

Ce processus devrait impliquer « une perspective de reconnaissance de l’Etat palestinien dans une dynamique utile », a ajouté l’Elysée.