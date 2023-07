Macron flotte en France pour bloquer les réseaux sociaux pendant les émeutes

Commentez cette histoire Commentaire

La suggestion du président français Emmanuel Macron selon laquelle le gouvernement pourrait avoir besoin de la capacité de bloquer l’accès aux médias sociaux pendant les émeutes a déclenché une réaction violente dans le pays, certains affirmant que la France suit la voie des régimes autoritaires. S’adressant à une réunion de plus de 200 maires de villes françaises touchées par les manifestations en cours au palais de l’Élysée mardi, Macron a accusé les plateformes de médias sociaux, notamment Snapchat, TikTok et le messager crypté Telegram, d’avoir contribué aux émeutes à la suite de la fusillade mortelle par la police le 27 juin d’un 17 ans d’origine maghrébine.

Macron a proposé que le gouvernement réglemente ou suspende les médias sociaux en cas de besoin, mais a déclaré que cela n’aurait pas lieu « dans le feu de l’action », ont rapporté les médias locaux. L’équipe de presse du président a confirmé ces informations.

Interrogé sur les propos de Macron lors d’une conférence de presse mercredi, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a déclaré que le président ne voulait pas nécessairement dire un black-out général, mais aurait pu signifier « une question de suspension de certaines fonctions » temporairement.

Le gouvernement aura « besoin de l’autorité pour les suspendre au besoin », a ajouté Véran.

La semaine dernière, Macron a exprimé ses inquiétudes concernant les outils de cartographie proposés par TikTok et Snapchat, qui, selon lui, pourraient permettre aux émeutiers de surveiller les événements en temps réel et d’organiser plus facilement des rassemblements illicites. Il a également appelé à la fin de l’anonymat en ligne.

Les politiciens de l’opposition ont décrié les commentaires, avec le chef parlementaire conservateur Olivier Marleix l’appeler une « provocation pour détourner l’attention » qui est « de très mauvais goût » et la cheffe d’extrême gauche France Insoumise Mathilde Panot comparant Macron au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

« C’est inquiétant quand on en vient à penser que la seule solution est de couper les réseaux sociaux », a déclaré Marine Tondelier, chef du parti vert français, dans une interview à French Inter, une grande chaîne de radio publique.

Même au sein du parti Renaissance de Macron, certains ont exprimé des désaccords.

Eric Bothorel, un législateur qui travaille sur la politique technologique, a tweeté que la suggestion est « une erreur » et «jamais une option« , en disant cela reviendrait à abandonner l’idée « que la démocratie est plus forte que les outils utilisés contre elle ».

Le meurtre de l’adolescente Nahel M. par un policier la semaine dernière a plongé la France dans le chaos, déclenchant une vague de violentes manifestations à travers le pays et ravivant un débat houleux sur la race, l’identité et la violence policière. La semaine dernière, Macron a accusé les plateformes de médias sociaux et les jeux vidéo d’avoir attisé la rébellion des jeunes.

Les commentaires de Macron risquent de « créer un prototype dangereux pour les États membres de l’UE dont l’État de droit est déjà affaibli », a déclaré Eliska Pirkova, analyste principale des politiques européennes au sein du groupe de défense des droits numériques Access Now. « Une telle action à courte vue signifierait un coup dur pour la démocratie et ses valeurs fondamentales dont il serait très difficile de se remettre. »

Aucun pays européen ne bloque complètement les réseaux sociaux, mais la Biélorussie, l’Espagne, la Turquie et l’Ukraine les restreignent. En 2019, l’Espagne a adopté un décret autorisant le gouvernement à fermer les sites Web et les médias sociaux considérés comme des « menaces immédiates et graves » pour l’ordre public ou la sécurité nationale. La Russie a restreint les services numériques, notamment Facebook, Twitter et TikTok, peu de temps après avoir envahi l’Ukraine en février de l’année dernière.

En vertu d’un projet de loi de régulation de l’internet, le gouvernement français peut ordonner aux réseaux sociaux de supprimer la pédopornographie et les contenus en ligne liés au terrorisme dans l’heure, et les autres contenus « haineux » dans les 24 heures. Cependant, ce qui constitue un contenu haineux peut souvent être subjectif.

À la suite des émeutes, certains législateurs ont tenté de renforcer les contrôles des médias sociaux lors des votes pour réviser le projet de loi sur Internet, qui est en discussion au Parlement et devrait être prêt à l’automne. Une proposition d’amendement du sénateur Patrick Chaize obligera les réseaux sociaux à bloquer l’accès aux contenus incitant manifestement à la violence dans un délai de deux heures.

« Alors que les plateformes ne parviennent souvent pas à lutter de manière adéquate contre la diffusion de l’incitation à la violence en ligne, des mesures excessives de régulation du discours en ligne ne font qu’aggraver les inégalités existantes et créeraient une nouvelle fracture dans la société française », a déclaré Pirkova, l’analyste politique, dans un e-mail.

En 2020, la Cour constitutionnelle française a annulé plusieurs mesures juridiques concernant le discours de haine, arguant qu’elles violeraient le droit à la liberté d’expression, a-t-elle noté.

Jean-Noël Barrot, ministre chargé de la transition numérique et des télécommunications, a donné « un avis très défavorable » au projet d’amendement « car il présente un risque d’inconstitutionnalité extrêmement élevé », rapporte BFMTV.

Si la violation de la liberté d’expression est nécessaire pour faire face aux troubles sociaux, a déclaré Barrot, « cela signifie que nous n’avons pas tout à fait trouvé les bonnes formules ».

Annabelle Timsit et Niha Masih ont contribué à ce rapport.