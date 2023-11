Macron exhorte Israël à cesser de bombarder et de tuer des civils à Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Israël doit cesser de bombarder Gaza et de tuer des civils, a déclaré le président français Emmanuel Macron aux médias britanniques.

Il n’y avait « aucune justification » pour ce bombardement, a déclaré Macron à la BBC dans une interview publiée vendredi soir, ajoutant qu’un cessez-le-feu bénéficierait à Israël.

Il a déclaré que la France « condamne clairement » les actions « terroristes » du Hamas, mais que tout en reconnaissant le droit d’Israël à se protéger, « nous les exhortons à arrêter ces bombardements » à Gaza.

« J’espère qu’ils le feront », a déclaré le président français lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait que d’autres dirigeants – notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne – se joignent à ses appels à un cessez-le-feu.

Washington a refusé de soutenir les appels à un cessez-le-feu total, préférant s’arrêter brièvement dans les combats pour permettre l’aide humanitaire.

Le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, qui a tué 1 200 personnes. Les bombardements intenses et les attaques terrestres menées par Israël ont depuis tué plus de 11 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

Tel Aviv fait face à des appels croissants à la retenue, mais a déclaré que le Hamas profiterait d’un cessez-le-feu pour renforcer ses positions.

Dans une déclaration répondant aux commentaires de Macron, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les dirigeants du monde devraient condamner le Hamas, et non Israël.

« Ces crimes que le Hamas commet aujourd’hui à Gaza seront commis demain à Paris, à New York et partout dans le monde », a déclaré Netanyahu.

L’interview de Macron avec la BBC a été diffusée un jour après la tenue à Paris d’une conférence humanitaire sur Gaza.

Macron a déclaré que la « conclusion claire » de tous les gouvernements et agences présents à ce sommet était « qu’il n’y a pas d’autre solution qu’une pause humanitaire d’abord, puis un cessez-le-feu » afin de protéger la vie de « tous les civils n’ayant rien à voir avec le conflit ». les terroristes”.

« De facto – aujourd’hui, les civils sont bombardés – de facto. Ces bébés, ces dames, ces personnes âgées sont bombardés et tués. Il n’y a donc aucune raison et aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter », a-t-il déclaré.

Les Nations Unies et les groupes internationaux de défense des droits ont mis en garde contre la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza, l’organisation mondiale affirmant que la vie d’un million d’enfants « ne tient qu’à un fil ».

Depuis le début de la guerre, la France a interdit les rassemblements pro-palestiniens et réprimé ceux qui descendaient dans la rue pour protester contre le meurtre de civils à Gaza.