Macron évalue les relations américano-chinoises

La communauté internationale doit aider à réduire les tensions entre Washington et Pékin, selon le président français

S’attaquer aux principaux problèmes auxquels l’humanité est confrontée sera « impossible » sans coopération entre les États-Unis et la Chine, a déclaré le président français Emmanuel Macron.

Dans une interview accordée à CNN lundi, Macron a souligné la nécessité de réduire les conflits, pour permettre aux pays de travailler ensemble sur les grands défis.

« Pour moi, la priorité absolue de l’agenda mondial est d’essayer de résoudre les crises existantes, de lutter contre les inégalités et la pauvreté, et de résoudre le changement climatique et la biodiversité… J’ajouterais à cela la construction d’une réglementation commune sur l’IA », il s’est disputé.

Ce sont « les grands enjeux des décennies à venir, mais surtout de cette décennie », a ajouté le président français.

« Pour réaliser ce programme, nous avons besoin de coopération et, en particulier, nous avons besoin d’une coopération entre la Chine et les États-Unis. S’il n’y a pas d’accord entre la Chine et les États-Unis sur tous ces sujets, il est impossible d’élaborer un programme mondial et de résoudre ces problèmes », a-t-il ajouté. Macron a conclu.

Il a noté que l’Accord de Paris sur le changement climatique avait été signé en 2015 « parce que le président Xi [Jinping] et président [Barack] Obama avait trouvé un accord quelques mois auparavant.

En savoir plus Macron est « inapproprié » pour les BRICS – Moscou

« Je pense que pour les éléments critiques où vous augmenterez les divisions, la conflictualité et les tensions entre la Chine et les États-Unis, nous devrions essayer de les modérer, pour trouver un moyen de… diminuer les tensions », a soutenu le président français.

La semaine dernière, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a effectué une visite longtemps retardée en Chine dans le but de désamorcer les tensions concernant le soutien américain à Taïwan, l’incident du ballon chinois en février et d’autres problèmes.

Blinken a affirmé que lors de son voyage qu’il a réussi à atteindre « progrès » vers la remise sur les rails des relations entre les États-Unis et la Chine. Il a également promis que Washington « gérer de manière responsable » différences et assurez-vous que sa concurrence avec Pékin « ne vire pas au conflit. »

Cependant, certains de ces progrès semblent avoir été annulés par le président américain Joe Biden, qui a qualifié son homologue chinois Xi Jinping de « dictateur » juste un jour après le retour de Blinken de Pékin.

EN SAVOIR PLUS: Blinken soutient l’image de marque de Xi par Biden en tant que « dictateur »

Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé le dirigeant américain de « une provocation politique ouverte », dire le « extrêmement absurde » commentaire de Biden « a gravement violé la dignité politique de la Chine. » L’ambassadeur des États-Unis à Pékin, Nicholas Burns, aurait également été convoqué et aurait prononcé une réprimande officielle.