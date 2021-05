Macron et Merkel appellent à un financement accru et à l’autonomisation de l’OMS pour lutter contre les pandémies

Les propositions ont été lancées par les dirigeants alors qu’ils s’adressaient à la 74e Assemblée mondiale de la Santé qui a débuté lundi. Le rassemblement, organisé par l’OMS, se tient en ligne cette année, et les dirigeants ont fourni des déclarations pré-réorganisées pour la séance d’ouverture.

«Nous devons améliorer le financement de l’Organisation mondiale de la santé afin qu’elle soit plus durable, plus prévisible et moins dépendante de quelques grands donateurs». A déclaré Macron dans son message. «Nous devons également examiner les propositions sur la table aujourd’hui pour renforcer considérablement l’indépendance et l’autorité de l’organisation.»

Le chien de garde de l’ONU devrait également se voir accorder des pouvoirs supplémentaires et avoir un accès plus facile aux épidémies potentiellement pandémiques dans ses États membres, a déclaré le président français, exhortant la communauté internationale à accorder plus de pouvoirs à l’organisme.

Je soutiens la proposition de donner à l’OMS la capacité d’enquêter sur les pathogènes potentiellement pandémiques, ce qui lui donnerait un accès rapide à tous les territoires concernés. La transparence et le partage des données sont absolument essentiels.

Une opinion similaire a été exprimée par Merkel, qui a averti que non seulement la pandémie de Covid-19 n’est pas encore terminée, mais que ce n’est certainement pas la dernière épidémie mondiale à laquelle l’humanité sera confrontée. Le dirigeant allemand a soutenu l’idée de créer un «Conseil mondial des menaces pour la santé» en quelque sorte, cela pourrait «Surveiller le respect des réglementations sanitaires dans les États membres.»

«La priorité doit être de permettre au monde de répondre le plus rapidement possible aux menaces de pandémie», dit-elle. Comme l’OMS reste le seul organisme de santé mondial, ses pouvoirs devraient être élargis pour faire face aux crises futures plus efficacement, a déclaré Mme Merkel.

L’OMS doit donc continuer à jouer un rôle de premier plan dans les soins de santé mondiaux. Pour ce faire, cependant, nous devons lui apporter un soutien financier et personnel durable. Nous en parlons depuis des années, mais maintenant il est d’autant plus important d’agir enfin.

Plus de 167 millions de personnes ont contracté Covid-19 dans le monde au cours de plusieurs vagues de la maladie. Près de 3,5 millions de personnes ont succombé au virus. Les États-Unis restent le pays avec le plus de cas détectés, car leur total historique est de 33,1 millions.

Récemment, le pays avec le deuxième décompte le plus élevé, l’Inde, a connu une augmentation massive des cas de coronavirus, son nombre de 26,7 millions se rapprochant rapidement de celui des États-Unis.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!