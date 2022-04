Macron et Le Pen : les élections françaises amènent l’Europe au bord du gouffre, encore une fois

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le restey compris des nouvelles du monde entier, des idées intéressantes et des opinions à connaître envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Vous ne pouvez pas reprocher à Marine Le Pen d’avoir essayé. Pendant une décennie, le leader d’extrême droite a rivalisé pour devenir président de la France; elle y va pour la troisième fois ce dimanche, face au président Emmanuel Macron lors d’un vote au second tour. En 2017, Macron, alors un outsider soutenu par une alliance « républicaine » d’électeurs désespérés de bloquer l’extrême droite, a battu Le Pen dans un glissement de terrain. Bien que Macron apparaisse une fois de plus comme le favori probable, les sondages indiquent une compétition considérablement plus serrée cette fois.

Pour de nombreux spectateurs ailleurs en Europe, c’est encore une raison de transpirer. Une présidence Le Pen marquerait un moment de coup de fouet profond – non seulement pour la France mais pour le continent. Macron a misé son règne sur la place de la France au cœur d’un projet européen plus intégré et renforcé. Le Pen est sceptique à l’égard des institutions géopolitiques déterminantes du continent – l’Union européenne et l’OTAN – et colporte un hypernationalisme qui pourrait encore un jour faire sortir la France des deux.

« Le choix auquel les Français sont confrontés est crucial – pour la France et pour l’Europe », a tweeté le chancelier allemand Olaf Scholz jeudi. « C’est le choix entre un candidat démocrate, qui croit que la France grandit dans une UE puissante, et un candidat d’extrême droite, qui se range ouvertement du côté de ceux qui attaquent notre liberté et notre démocratie. »

L’affinité historique de Le Pen pour le régime du président russe Vladimir Poutine, ainsi que le bilan de son parti de compter sur les prêts des banques liées à la Russie, ont assombri le nuage de suspicion autour d’elle. Elle a défendu les actions russes en Ukraine en 2014 et a vanté le règne de Poutine. Il y a cinq ans, elle s’est décrite dans une interview avec la BBC comme défendant les mêmes «grandes lignes» que l’ancien président Donald Trump et Poutine – deux dirigeants de l’époque qui, selon Le Pen, opéraient avec les mêmes impulsions nationalistes et illibérales qu’elle.

Le Pen pourrait-il gagner les élections françaises ? La Poste répond à vos questions.

Elle a depuis modéré ses positions, mais des questions demeurent quant à savoir combien. « Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Le Pen a proposé une nouvelle alliance franco-russe, promettant d’en forger une même si elle provoquait des sanctions américaines », ont rapporté mes collègues. « Elle a déclaré que l’Ukraine appartenait à la sphère d’influence de la Russie et, en 2014, a défendu l’annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée. » Avant l’invasion, elle a imputé les tensions à l’OTAN et a déclaré qu’elle ne croyait pas que la Russie avait l’intention d’envahir.

Depuis l’invasion, Le Pen a pivoté, exprimant sa solidarité avec le sort du peuple ukrainien. Mais elle s’oppose toujours à la fourniture d’armes lourdes à l’Ukraine ou à l’interdiction des importations de pétrole et de gaz russes, et souhaite faire pression pour un rapprochement OTAN-Russie qui se ferait probablement au détriment des aspirations politiques ukrainiennes.

« Nous n’avons aucune illusion sur qui elle est, qui elle représente et sur l’agenda politique qu’elle défend depuis des années », a déclaré Rihards Kols, chef de la commission des affaires étrangères au Parlement letton, à mes collègues. C’est « une rhétorique pro-russe et pro-Kremlin visant à saper l’unité de l’UE » et à fragmenter l’OTAN.

« Si elle gagne, Poutine gagne », a déclaré l’ancien Premier ministre italien Enrico Letta au Washington Post. « Et l’intégration européenne perdra, car elle s’arrêtera et fera marche arrière. Et les idéaux populistes et anti-européens prendront racine dans d’autres pays européens.

C’était la ligne d’attaque de Macron quand lui et Le Pen se sont disputés lors d’un débat pré-électoral mercredi soir. « Vous dépendez des dirigeants russes et vous dépendez de M. Poutine », a déclaré Macron. « Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. » Le Pen a répliqué qu’elle était « une femme absolument et totalement libre » et a mis en garde contre le risque de rapprocher le Kremlin de Pékin et de créer une « superpuissance russo-chinoise ».

Le Pen a cherché à déplacer la conversation sur les questions intérieures, y compris l’état de l’économie et la hausse de l’inflation. Capitalisant sur un point de vue partagé par de nombreuses personnes en France, y compris des électeurs qui ne se rangeraient généralement pas du côté de l’extrême droite, elle explique comment le programme de Macron a davantage profité aux élites riches qu’au Français moyen. Les sondages montrent que Le Pen bénéficie d’un plus grand soutien dans les zones rurales de France que Macron, mais aussi parmi les jeunes électeurs – ce qui, pour certains, serait une indication inquiétante d’un changement politique lent dans le pays.

Le président français tente de récupérer des soutiens. « Macron a proposé de prolonger certaines de ses politiques actuelles, y compris un plafond sur les prix de l’électricité et du gaz naturel qui a été introduit l’année dernière », ont expliqué mes collègues. « Il a également promis des réductions d’impôts supplémentaires et davantage de dépenses dans les énergies vertes s’il remportait un second mandat de cinq ans. Macron a présenté ses propositions comme plus réalistes que celles de Le Pen. Le leader d’extrême droite veut supprimer l’impôt sur le revenu pour toute personne de moins de 30 ans, réduire les taxes sur l’énergie et de nombreux produits de base, et se lancer dans une frénésie de dépenses gouvernementales.

Ce que Macron a fait de la politique française

Le Pen n’a guère abandonné ses vues plus dures sur l’identité et l’immigration. Dans le débat, elle a fait valoir que la France avait sombré dans « la barbarie et la sauvagerie » et s’était engagée à mettre fin à « l’immigration anarchique et massive », qui, selon elle, « aggravait l’insécurité » en France. Dans son manifeste de campagne, Le Pen veut amender la Constitution pour restreindre l’immigration, tout en établissant une distinction juridique entre les « Français de souche » et les « autres ». Elle veut également interdire le port public du foulard musulman – qu’elle a qualifié d' »uniforme islamiste ». Macron a fait valoir qu’une telle décision fomenterait une guerre civile.