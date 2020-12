Le président français Emmanuel Macron est le dernier leader mondial à avoir été testé positif au COVID-19, rejoignant une liste croissante d’autres tout comme les campagnes de vaccination contre la maladie commencent dans un certain nombre de pays.

Macron, 42 ans, a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’en tenait à des protocoles sanitaires stricts pendant la pandémie, notamment en ne se serrant pas la main, en portant un masque et en se tenant à distance des autres personnes. L’Elysée a annoncé jeudi que Macron s’isolerait pendant sept jours.

DONALD TRUMP

Le président Donald Trump a annoncé en octobre que lui et son épouse, la première dame Melania Trump, avaient été testés positifs pour le coronavirus. Pendant des mois, Trump a été accusé d’avoir minimisé le virus qui a tué plus de 300000 Américains. À 74 ans, le président américain était le chef d’État le plus âgé à être infecté par le virus à ce jour, et son âge le faisait courir un risque plus élevé de complications graves du COVID-19. Trump a été hospitalisé pendant trois jours, et après avoir organisé un retour spectaculaire à la Maison Blanche, il a continué à minimiser la gravité du virus.

BORIS JOHNSON

Le Premier ministre britannique a été le premier grand dirigeant mondial à avoir confirmé le COVID-19, après avoir été critiqué pour avoir minimisé la pandémie. Il a été transféré aux soins intensifs en avril après que ses symptômes se sont considérablement aggravés un jour après avoir été hospitalisé pour ce qu’on a appelé des tests de routine. Il a reçu de l’oxygène mais n’avait pas besoin de ventilateur, ont déclaré des responsables. Il a par la suite exprimé sa gratitude au personnel du National Health Service pour lui avoir sauvé la vie alors que son état aurait pu «aller dans les deux sens». Le prince Charles, héritier du trône britannique, a également été testé positif en mars et a présenté des symptômes bénins.

JAIR BOLSONARO

Le président brésilien a annoncé sa maladie en juillet et l’a utilisée pour vanter publiquement l’hydroxychloroquine, le médicament antipaludique non prouvé qu’il avait promu comme traitement du COVID-19 et qu’il se prenait lui-même. Pendant des mois, il avait flirté avec le virus, le qualifiant de «petite grippe», alors qu’il bafouait la distanciation sociale lors de manifestations animées et encourageait les foules lors de sorties depuis la résidence présidentielle, souvent sans masque.

JUAN ORLANDO HERNANDEZ

Le président du Honduras a annoncé en juin qu’il avait été testé positif, ainsi que deux autres personnes qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui. Hernández a déclaré qu’il avait commencé ce qu’il a appelé le «traitement MAIZ», une combinaison expérimentale et non prouvée de microdacyn, azithromycine, ivermectine et zinc. Il a été brièvement hospitalisé et libéré. Il a ajouté sa voix aux appels croissants pour un accès équitable à tout vaccin COVID-19, demandant au récent rassemblement des dirigeants mondiaux des Nations Unies: «Les gens doivent-ils mourir?

ALEXANDER LUKASHENKO

Le président de la Biélorussie, qui a qualifié les inquiétudes concernant le virus de «psychose» et recommandé de boire de la vodka pour rester en bonne santé, a déclaré en juillet qu’il l’avait contracté lui-même mais qu’il était asymptomatique. La Biélorussie est l’un des rares pays à n’avoir pris aucune mesure globale contre le virus. Parmi les autres hauts responsables des anciens États soviétiques qui ont été infectés figurent le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le Premier ministre russe Mikhail Mishustin.

PRINCE ALBERT II DE MONACO

Le palais de Monaco a déclaré en mars que le dirigeant de la petite principauté méditerranéenne avait été testé positif mais que sa santé n’était pas préoccupante. Il a été le premier chef d’État à déclarer publiquement qu’il était infecté.

ALEJANDRO GIAMMATTEI

Le président guatémaltèque a déclaré qu’il avait été testé positif au virus en septembre. «Mes symptômes sont très légers. Jusqu’à présent, j’ai des courbatures, ça fait plus mal hier qu’aujourd’hui, comme un gros rhume », a-t-il déclaré lors d’un discours télévisé. «Je n’ai pas de fièvre, j’ai un peu de toux.» Il a dit qu’il travaillerait à domicile.

JEANINE ANEZ

Le virus a conduit la présidente par intérim bolivienne à l’isolement en juillet, mais elle a dit qu’elle se sentait bien.

LUIS ABINADER

Le président nouvellement élu de la République dominicaine a contracté et récupéré du COVID-19 pendant sa campagne. Il a passé des semaines en isolement avant les élections de juillet dans le pays.

L’IRAN

L’Iran, l’épicentre de l’épidémie initiale de coronavirus au Moyen-Orient, a vu plusieurs hauts responsables testés positifs. Parmi eux figurent le vice-président senior Eshaq Jahangiri et le vice-président Massoumeh Ebtekar. Les membres du cabinet ont également été testés positifs.

INDE

Le vice-président M. Venkaiah Naidu, 71 ans, a récemment été testé positif, mais son bureau a déclaré qu’il ne présentait aucun symptôme et qu’il était mis en quarantaine à la maison. Le ministre de l’Intérieur Amit Shah, l’homme n ° 2 du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, a été hospitalisé pour COVID-19 le mois dernier et s’est rétabli. Le ministre junior des Chemins de fer, Suresh Angadi, a été la semaine dernière le premier ministre fédéral à mourir du COVID-19.

ISRAËL

Le ministre de la Santé de l’époque, Yaakov Litzman, a été testé positif en avril et s’est rétabli. Litzman est un chef de file de la communauté ultra-orthodoxe d’Israël, qui a connu un taux élevé d’infection car beaucoup ont défié les restrictions sur les rassemblements religieux. Le ministre des affaires de Jérusalem, Rafi Peretz, a été testé positif au cours de l’été alors que les cas ont augmenté dans tout le pays et se sont rétablis.

AFRIQUE DU SUD

Le ministre de la Défense du pays, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, le ministre des Ressources minérales et de l’Énergie, Gwede Mantashe, et le ministre du Travail, Thulas Nxesi, ont été infectés alors que les cas augmentaient en juin et juillet.

SOUDAN DU SUD

Le vice-président Riek Machar faisait partie de plusieurs ministres infectés.

GAMBIE

La vice-présidente Isatou Touray a été testée positive en juillet avec les ministres des finances, de l’énergie et de l’agriculture.

GUINÉE-BISSAU

Le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam a déclaré en avril qu’il avait été testé positif.

