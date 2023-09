Macron est coincé entre le chagrin et l’acceptation de son échec au Niger — RT World News

Malgré les efforts pour faire bonne figure, Paris a été largué sans ménagement en Afrique

Dans une large interview le week-end dernier, diffusée alors qu’une grande partie de la France était commodément collée au match de football Paris Saint-Germain contre Olympique de Marseille, le président Emmanuel Macron a été interrogé sur sa récente mauvaise rupture. Il n’était que trop heureux de dévoiler tous ses sentiments sur la relation, comme s’il parlait avec Oprah Winfrey plutôt qu’avec des présentateurs de journaux télévisés.

Il a indiqué que la France mettait fin à sa coopération militaire avec le Niger et rapatriait l’ambassadeur de France à Niamey et environ 1 500 soldats. Il était temps, puisqu’il a déjà été largué il y a un mois et que le Niger menace de retirer la tente française de sa pelouse.

La présence militaire de la France dans certaines de ses anciennes colonies africaines, dont le Niger, avait pour but de lutter contre le terrorisme, a-t-il déclaré, ajoutant que sans la présence de la France, « La plupart de ces pays seraient déjà devenus la proie des califats territoriaux et des djihadistes. »

En effet, Dieu merci pour la France, dont la mission antiterroriste a connu un succès si retentissant que les propres opérations de paix de l’ONU ont informé le Conseil de sécurité en mai 2023 que « L’insécurité dans la zone frontalière du Burkina Faso, du Mali et du Niger continue de croître. » « Les djihadistes rampants sèment le chaos et la misère au Sahel », » titrait The Economist en avril, tandis que le Wilson Center rapportait le même mois que « Le Sahel représente désormais 43 % des décès dus au terrorisme dans le monde. » Tout cela se passait sous le nez de la France.















Plutôt que la suggestion de Macron selon laquelle la France a contribué à empêcher ces nations de devenir des califats, il existe en réalité des preuves plus solides suggérant que c’est précisément la direction qu’elles prenaient sous la surveillance française. Si Macron parle de Boko Haram, alors la solution n’était pas d’envahir et de déstabiliser la Libye, car Boko Haram a depuis bénéficié des armes libyennes pillées et, en 2016, les responsables de Washington ont mis en garde contre le fait que les combattants de Boko Haram rejoindraient l’Etat islamique en Libye. C’est deux ans après que la France a lancé l’opération Barkhane, son effort pour combattre les insurgés islamistes au Sahel. Cela faisait beaucoup de bien. Les Français ont dû imposer la même forme de discipline française moderne qui fait que les enfants de toute la France se comportent périodiquement à propos de problèmes du jour et détruisent des villes.

Soit Macron est pris dans une illusion, soit il pense que les Français et les Africains le sont – ou qu’ils sont au moins assez ignorants pour penser que les choses s’amélioraient pour ces pays jusqu’à ce que Paris soit renvoyé. Si tel était le cas – si la vie des habitants s’améliorait réellement – ​​alors où sont les masses dans les rues qui protestent contre le retrait de la France ?

Macron a également pris soin de souligner que la France n’était là qu’à la demande de ces pays. Mais que se passerait-il s’ils avaient osé dire « non », en particulier à la suite de l’effet dissuasif de l’intervention française de l’OTAN et du coup d’État en Libye qui a conduit à la mort de son dirigeant, Mouammar Kadhafi, en 2011 ? Alors que ces pays africains francophones servent de réserves à Paris pour tout, depuis l’uranium critique qui alimente ses centrales nucléaires jusqu’à l’or noir qui alimente l’industrie française, il n’est pas étonnant que les dirigeants de ces pays, jusqu’à présent, se soient montrés excessivement accommodants envers ces pays. Intérêts français – de peur qu’ils ne se retrouvent « Kadhafi ».

Mais déjà, avec les changements de gestion de ces pays, la presse française et les représentants de l’industrie s’interrogent activement sur le sort des entreprises françaises au Sahel. Paris a longtemps maintenu suffisamment de contrôle pour au moins maintenir le flux des ressources. Mais si la France avait jamais eu un quelconque souci pour les locaux au-delà de cela, elle l’aurait déjà montré.

Mais Macron ne s’est pas arrêté là. « Nous ne sommes pas responsables de la vie politique de ces pays » il a dit. Dans ce cas, pourquoi la France essaie-t-elle constamment de dicter aux nations africaines avec qui elles devraient ou non être partenaires, en les faisant récemment pression pour qu’elles abandonnent la Russie et la Chine ?

Et pourquoi Macron a-t-il poussé les pays africains, peu intéressés à jouer le jeu des sanctions anti-russes de l’Occident, à prendre parti dans le conflit ukrainien lors d’une visite au Cameroun cet été, s’il croyait qu’il fallait rester en dehors de la vie politique africaine ? Et si la France est si indifférente aux affaires intérieures de l’Afrique, pourquoi le Burkina Faso a-t-il accusé il y a quelques jours à peine Paris de bloquer l’approvisionnement militaire de ce pays enclavé alors qu’il est censé combattre les mêmes insurrections que Paris prétend avoir été là pour aider. annuler?

Ou pourquoi Macron a-t-il tenté de réorganiser sa stratégie africaine en février en rebaptisant les bases militaires françaises en « académies » et en faisant collaborer une équipe européenne avec les acteurs de la « société civile » en Afrique ? Rien ne dit non-ingérence comme le financement d’ONG à l’intérieur de pays étrangers.















« Nous ne sommes pas là pour participer à des coups d’État ou pour intervenir », Macron a dit. Cela peut être vrai lorsque Paris aime le responsable et souhaite qu’il y reste pour protéger les intérêts français. Sinon, c’est une pression sur les amis de la France dans la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) pour qu’ils organisent un contre-coup d’État, comme Macron a semblé le suggérer lors d’un discours aux ambassadeurs de France. « Si la CEDEAO abandonne [Nigerien] Président Bazoum, je pense que tous les présidents de la région sont plus ou moins conscients du sort qui leur sera réservé », » a déclaré Macron, en tant que président du pays qui a littéralement renversé les dirigeants africains dans le passé.

Macron n’a rien eu à dire sur le rôle des alliés de Paris à Washington, qui ont formé les putschistes nigériens tant dans le pays qu’aux États-Unis, et dont les troupes non seulement restent au Niger mais ont repris leurs missions de renseignement et de reconnaissance, selon le Pentagone au début du mois.

Alors que Macron s’en prend à la Russie pour avoir remplacé la France, comment concilie-t-il le fait que Moscou n’a pas également « remplacé » Washington ? Va-t-il désormais accuser Moscou et Washington de collusion ? Peut-être que ces pays africains n’ont pas encore compris exactement ce qu’ils veulent et avec qui, même si le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont déjà associés pour leurs propres missions antiterroristes dans le cadre d’un pacte de défense mutuelle. Cela aussi est « imputé » à la Russie. Quoi qu’il en soit, s’en tenir à la même relation brisée avec Paris ne fonctionnait clairement pas.

Et il semble que Macron, après avoir été largué, se trouve pris quelque part entre les étapes du déni et de l’acceptation du deuil.