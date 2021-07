Macron envisage la réforme des retraites avant les élections

Le président français Emmanuel Macron. Chesnot | Getty Images Actualités | Getty Images

LONDRES — Question épineuse depuis de nombreuses années, le système de retraite français revient sur le devant de la scène alors que le président Emmanuel Macron prépare son dernier grand acte avant de nouvelles élections en avril. Macron avait l’intention de modifier le système de retraite français, où les travailleurs peuvent prendre leur retraite à 62 ans, avant que la pandémie de coronavirus ne frappe. Cependant, il a été contraint de suspendre ses plans pour faire face à la crise sanitaire et économique qui a suivi. À moins d’un an des électeurs français, Macron envisage de relancer ses plans et de tenir sa promesse de 2017 de réformer le système de retraite, bien que sous un format différent. S’exprimant en juin, Macron a déclaré: « Je ne pense pas que la réforme telle qu’elle était initialement envisagée puisse aller de l’avant en tant que telle », selon Reuters. Dans son format pré-Covid, la réforme des retraites comprenait le relèvement de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans et la création d’un système universel à points qui remplacerait les dizaines de régimes sectoriels actuellement en place, ce qui signifie que certains travailleurs peuvent prendre leur retraite. plus tôt que les autres.

La question est de savoir s’il choisit de relancer ses efforts pour réformer le système de retraite. Le faire serait un sacré pari. Jessica Hinds Économiste chez Capital Economics

On ne sait pas encore comment et quand Macron choisira de changer le système de retraite. Cependant, il a rencontré mardi des dirigeants syndicaux pour discuter du « défi démographique », selon un communiqué publié par son équipe, et devrait présenter ses idées dans les prochains jours. Les principaux syndicats français seraient opposés à une modification du système de retraite dans les prochains mois. En poussant son plan de réforme des retraites, Macron tentera « de surmonter l’inertie et d’apparaître comme quelqu’un qui peut résoudre d’importants problèmes structurels, apaiser une partie importante de son électorat de droite, en particulier les retraités, (et) mettre à mal un potentiel rival de (le parti de centre-droit) Les Républicains et obtenir sa réélection », a déclaré à CNBC Tomasz Michalski, professeur d’économie à HEC Paris, par e-mail. Les sondages actuels projettent la réélection de Macron en 2022, après avoir affronté l’extrême droite Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. Cependant, les récentes élections régionales, où les abstentions ont atteint des niveaux record, ont montré un fort soutien au parti de centre droit Les Républicains.

Ce parti pourrait désormais contester une partie des voix que Macron recueillerait habituellement, du moins au premier tour de l’élection. Jessica Hinds, économiste chez Capital Economics, a déclaré à CNBC que changer le système de retraite pourrait être « un sacré pari » pour Macron. « Cela permettrait à Macron d’affirmer qu’il avait tenu sa promesse de 2017 et pourrait également lui permettre de voler une marche sur ses rivaux de centre-droit, mais la réforme était également politiquement impopulaire avant la pandémie et l’est encore plus maintenant avec un enquête récente montrant que 60% des électeurs s’opposaient à une telle décision avant les élections de l’année prochaine », a-t-elle déclaré par e-mail.

Pourquoi est-ce important?