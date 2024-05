Macron effectue une rare visite d’État en Allemagne pour renforcer les liens et défendre la démocratie | Actualités politiques

Emmanuel Macron a entamé la première visite d’État en Allemagne d’un président français depuis 24 ans, afin de renforcer les liens entre les deux pays et de souligner l’importance de défendre la démocratie contre le nationalisme lors des prochaines élections européennes.

« Les relations franco-allemandes sont indispensables et importantes pour l’Europe », a déclaré Macron dimanche au début de sa visite d’État de trois jours en Allemagne. Il a rejeté l’idée selon laquelle cette relation, souvent décrite comme le moteur de l’Europe, aurait commencé à bégayer.

« Ce n’est pas vrai. Nous allons de l’avant », a déclaré Macron par l’intermédiaire d’un traducteur.

À son arrivée à Berlin, Macron s’est immédiatement rendu au quartier gouvernemental de la capitale allemande pour rencontrer le président Frank-Walter Steinmeier et assister à un festival sur le thème de la démocratie.

Steinmeier a salué Macron et a qualifié sa visite de « preuve de la profondeur de l’amitié franco-allemande ». Il a déclaré que, malgré des divergences parfois sur certains points politiques, Berlin et Paris « finissent toujours par parvenir à un accord ».

Le président français a également souligné l’importance des élections européennes de juin et a qualifié l’Union européenne de défenseur de la démocratie et des valeurs communes. Il a mis en garde contre une « forme de fascination pour l’autoritarisme qui s’accroît » dans les deux pays de l’UE. « On oublie trop souvent qu’il s’agit d’un combat » pour protéger la démocratie, a déclaré Macron.

Si les nationalistes avaient été au pouvoir en Europe ces dernières années, « l’histoire n’aurait pas été la même », a-t-il déclaré, en évoquant les décisions concernant la pandémie de coronavirus ou l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le président allemand a également souligné que les droits « ne sont pas tombés du ciel », affirmant qu’il fallait se battre pour les défendre.

« Les deux présidents ont beaucoup insisté sur la nécessité pour les citoyens européens de réfléchir très attentivement lorsqu’ils voteront aux élections européennes dans quelques semaines », a déclaré Dominic Kane d’Al Jazeera.





Les sondages montrent que les élections européennes pourraient devenir un embarras majeur pour Macron, car sa coalition est loin derrière l’extrême droite et pourrait même avoir du mal à atteindre la troisième place. En Allemagne également, les trois partis de la coalition du chancelier Olaf Scholz sont dans les sondages derrière le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), malgré une série de scandales qui ont embrouillé le parti anti-immigration.

Après ses entretiens avec Steinmeier, Macron devrait transmettre son message à Dresde, dans l’ancien Land de Saxe, où l’AfD dispose d’une solide base de partisans.

Mardi, Macron se rendra à Munster, dans l’ouest de l’Allemagne, puis à Meseberg, près de Berlin, pour des entretiens avec Scholz et une réunion du cabinet conjointe franco-allemande.

Au-delà des appels communs en faveur des élections européennes, la visite de trois jours cherchera à souligner l’importance historique des relations d’après-guerre entre les deux États clés de l’UE, alors que la France commémorera le mois prochain les 80 ans du débarquement du jour J qui a marqué la début de la fin de l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lors d’une séance de questions-réponses sur les réseaux sociaux avec des jeunes ce mois-ci, Macron a demandé l’aide de Scholz lorsqu’on lui a demandé si le « couple » franco-allemand travaillait toujours.

« Bonjour chers amis, vive l’amitié franco-allemande ! » Scholz a déclaré en français dans une vidéo sur le fil X de Macron. « Merci Olaf ! Je suis tout à fait d’accord avec vous », a répondu Macron dans un allemand avec un fort accent.

Les responsables des deux parties ont souligné que même s’il existe des tensions périodiques sur des questions spécifiques, les bases fondamentales des relations restent solides.

Mais le refus de Macron d’exclure l’envoi de troupes en Ukraine a suscité une réponse inhabituellement acide de la part de Scholz, affirmant que l’Allemagne n’avait pas de tels projets. L’Allemagne ne partage pas non plus l’enthousiasme de Macron pour une autonomie stratégique européenne moins dépendante des États-Unis.