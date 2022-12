Macron dit que les États-Unis doivent soutenir les démocraties face à l’agression russe

Aux côtés du président américain Joe Biden à la Maison Blanche, le président français Emmanuel Macron a déclaré que les deux nations démocratiques devaient redevenir des “frères d’armes” au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine.

Macron a fait ces commentaires lors de la cérémonie d’accueil jeudi du premier état de Biden visit. Lui et Macron tiennent une conférence de presse conjointe à 11 h 45 HE, suivie d’un dîner d’État plus tard dans la soirée. Le président a choisi d’accueillir la France en l’honneur de son statut de plus ancien allié des États-Unis.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de maintenir une alliance étroite en cette période incertaine.

“Alors que la guerre revient sur le sol européen après l’agression de la Russie contre l’Ukraine et à la lumière des multiples crises auxquelles nos nations et toutes les sociétés sont confrontées, nous devons redevenir des frères d’armes”, a déclaré Macron.

Au-delà de l’agression militaire, Macron a déclaré que l’alliance doit rester forte alors que la démocratie elle-même est remise en question dans le monde entier.

“Nos démocraties des deux côtés de l’océan sont secouées par les mêmes doutes quant à notre capacité à être suffisamment forts et efficaces face aux défis que nous partageons, du climat à la politique en passant par la technologie”, a déclaré Macron. “Ils sont dans le doute face aux réticences, aux discours de haine, aux fausses informations et aux peurs d’aujourd’hui.”

Les propos de Macron faisaient écho à ceux de Biden qui a pris la parole en premier. Biden a également souligné la force de l’alliance alors que la Russie envahit l’Ukraine qui, selon lui, “a une fois de plus brisé la paix sur le continent européen”.

Citant l’aide de la France aux États-Unis pendant la guerre d’indépendance, Biden a déclaré que l’engagement des pays en faveur de la démocratie était essentiel.

“La France et les États-Unis défendent une fois de plus les valeurs démocratiques et les droits de l’homme universels qui sont au cœur de nos deux nations”, a déclaré Biden. “Nous prouvons aux gens du monde entier que les démocraties sont à la hauteur de notre leadership conjoint.”

Malgré les discussions sur l’amitié et la nécessité de lutter conjointement contre le changement climatique, Macron a critiqué les dispositions climatiques de la loi sur la réduction de l’inflation de Biden. Macron a critiqué la loi lors d’un déjeuner mercredi et dans un discours à l’ambassade de France.

Les dirigeants européens, a déclaré Macron, craignent que les vastes incitations fiscales ne poussent les entreprises d’Europe vers les États-Unis à créer des technologies respectueuses du climat comme les véhicules électriques.

La loi sur la réduction de l’inflation, qui est entrée en vigueur en août, a alloué 369 milliards de dollars à la lutte contre le changement climatique par le biais d’initiatives d’énergie propre. La majorité de l’investissement, environ 270 milliards de dollars, se fait par le biais d’incitatifs fiscaux directs.

Macron a déclaré mercredi que la nouvelle loi ferait penser aux entreprises américaines : “Nous n’investissons plus de l’autre côté de l’Atlantique”.