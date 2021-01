«Ce n’est pas que nous voulons annuler les alliances ou partenariats existants», a-t-il déclaré. Mais, a-t-il poursuivi, «coopérer, c’est choisir de travailler ensemble pour des valeurs et des objectifs communs. Le jour où la coopération devient une dépendance, vous êtes devenu le vassal de quelqu’un et vous disparaissez.

Le manque de fiabilité de l’administration de l’ancien président Donald J. Trump et sa critique persistante de l’OTAN et de l’Union européenne ont accéléré une réévaluation stratégique européenne. M. Macron a été la voix la plus directe de l’Union européenne, appelant à des investissements dans des équipements militaires européens plus développés conjointement et déplorant la dépendance technologique du bloc, que ce soit vis-à-vis de la Chine ou, comme il l’a dit, «même d’un allié comme les États-Unis».

À propos de sa conversation avec M. Biden, le président français a déclaré: «Je lui ai dit que nous sommes pour l’autonomie stratégique européenne parce que l’Europe doit supporter sa part du fardeau.» L’échange a été «très agréable et agréable», a déclaré M. Macron, se terminant par un accord pour travailler ensemble.

D’autres pays européens, dont l’Allemagne, ont hésité à utiliser le mot «autonomie». Le président français fait face à une élection l’année prochaine, et une posture affirmant la souveraineté française et européenne est susceptible de bien jouer sur le centre-droit du spectre politique, une circonscription potentielle importante pour lui. Cela reflète également les convictions personnelles profondes que M. Macron exprime depuis 2017.

Ayant l’air détendu dans sa chemise à col roulé noire et son costume bleu, sa montre et une petite horloge posée sur la table devant lui, M. Macron a parlé avec une lucidité exhaustive pendant plus d’une heure et demie sur une gamme de sujets, y compris des menaces contre la démocratie, la pandémie, le Brexit et les relations entre la France et sa grande population musulmane, parfois marginalisée.

Tour à tour philosophique et pragmatique, toujours intense, le président a entrecoupé ses arguments de larges réflexions, comme: «Vous savez, on ne peut pas maîtriser le cours de l’histoire, mais on peut essayer d’en trouver le fil.»