Macron devrait perdre l’alliance parlementaire centriste lors des élections

L’alliance parlementaire centriste du président français Emmanuel Macron devrait perdre sa majorité au dernier tour des élections législatives du pays.

Les projections de dimanche montrent que les candidats soutenus par l’alliance de Macron devraient remporter entre 200 et 250 sièges, soit moins que les 289 qui donneraient à l’alliance une majorité au sein de l’Assemblée nationale. Les projections sont basées sur des résultats partiels.

Pendant ce temps, le Rassemblement national d’extrême droite, dirigé par Marine Le Pen, devrait réaliser des gains importants lors de l’élection, remportant potentiellement plus de 80 sièges, ce qui représente une augmentation par rapport à leurs huit sièges précédemment.

La gauche dure du pays, qui comprend les socialistes et les verts, devrait avoir entre 150 et 200 sièges et devenir l’homme de l’opposition.

Les résultats devraient rendre l’agenda de Macron beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, qui comprend des réductions d’impôts et le relèvement de l’âge de la retraite de 62 à 65 ans.

Le Penn, qui a perdu l’élection présidentielle du pays en mai, a déclaré que « l’aventure Macron est arrivée à sa fin », ajoutant que le prochain groupe de législateurs du Rassemblement national « sera de loin le plus grand de l’histoire de notre famille politique ».

Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national, a déclaré que les résultats de son parti sont comparables à un « tsunami ».

Jean-Luc Melenchon, chef de la coalition de gauche, a qualifié les résultats d' »échec » pour Macron.

« C’est l’échec électoral du macronisme », a déclaré Mélenchon.

Olivia Grégoire, porte-parole de Macron, a déclaré à la télévision qu' »on a connu de meilleures soirées ».

« C’est une position de tête décevante, mais toujours une position de tête », a-t-elle déclaré.

L’alliance centriste de Macron sera désormais contrainte de négocier avec d’autres législateurs à la suite des élections.

Selon France 24, le pays fait face à son taux d’abstention le plus élevé jamais enregistré de citoyens se rendant aux urnes lors du premier tour de scrutin des élections législatives, avec 52,49% des électeurs décidant de rester chez eux.

