Selon les plans, confirmés mercredi par Macron à plusieurs médias régionaux français, les mesures de santé publique du pays pour contenir le virus seront assouplies au niveau national plutôt que régional.

Cependant, le gouvernement aura également un « arrêt d’urgence » à sa disposition pour imposer des freins sanitaires dans les départements – ou territoires – où le taux d’incidence du virus augmente au-dessus de 400 cas pour 100 000 habitants ou augmente soudainement, a déclaré Macron à Ouest-France.

Huit départements français affichent actuellement des taux de plus de 400 cas pour 100 000 habitants, alors que le taux national pour la semaine dernière est de 300 cas pour 100 000 personnes.

Les détails complets de la sortie de la France du lock-out n’ont pas encore été confirmés publiquement par Macron, mais de nombreux éléments ont déjà été publiés par les médias.

À partir du 3 mai, le public n’aura plus à porter de certificats de voyage et la règle de la distance de 10 kilomètres sera supprimée, selon les rapports sur les plans.

De nombreux élèves du secondaire retourneront également en classe pour un enseignement en face à face lundi.

L’hospitalité en plein air ouvrira à nouveau le 19 mai pour des groupes de six personnes maximum, tandis que les couvre-feux – qui commencent actuellement à 19 heures – seront repoussés à 21 heures. Les détaillants non essentiels rouvriront également à ce stade, ainsi que les installations culturelles telles que les théâtres et les musées.

Le 9 juin verra le couvre-feu encore assoupli pour commencer à 23 heures, ainsi que le retour de l’hospitalité intérieure et des événements publics avec des foules allant jusqu’à 5000 personnes. Cette étape verra également le lancement du soi-disant «laissez-passer santé», qui permettra aux gens de prouver qu’ils ont été vaccinés ou ont été testés négatifs pour le virus.

Les touristes étrangers auront besoin de ce pass pour entrer en France, et il sera également nécessaire pour assister à des matchs sportifs et à des concerts.

La dernière étape d’assouplissement le 30 juin verra la fin des couvre-feux et la levée de nouvelles restrictions sur les foules.

Macron a déclaré à Ouest-France que le laissez-passer santé ne séparera pas les vaccinés des non vaccinés et qu’il ne devrait pas être obligatoire d’accéder à des endroits comme les restaurants et les théâtres.

Le président a également été pressé sur le bilan de son gouvernement dans la pandémie et sur la question de savoir si les conditions épidémiologiques sont propices à la sortie de l’isolement. « Nous avons été éclairés par la science et nous avons choisi de mettre les gens au-dessus de tout, » dit-il en réponse.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!