Macron dénonce “l’attaque brutale” de Poutine contre l’Ukraine

Macron, qui a tenté sans relâche mais sans succès d’empêcher l’invasion et a longtemps vanté l’importance du dialogue avec Poutine, est devenu de plus en plus critique à l’égard du président russe à mesure que la guerre se poursuit.

Il a averti les citoyens français que la crise énergétique et économique qui en résultait pour l’Europe n’était pas terminée, la qualifiant de “prix de notre liberté et de nos valeurs”.

Plus tôt vendredi, Macron s’est entretenu plus d’une heure avec Poutine pour exhorter la Russie à accepter les conditions de l’Ukraine pour permettre aux inspecteurs nucléaires de l’ONU de visiter la plus grande centrale nucléaire d’Europe. La communauté internationale s’inquiète de plus en plus de la sécurité de l’usine de Zaporizhzhia, qui est occupée par les forces russes et au cœur de la guerre.