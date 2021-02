L’Europe doit agir plus rapidement et plus efficacement dans le déploiement de son vaccin Covid-19, a déclaré lundi le président français Emmanuel Macron après une semaine de troubles au cours desquels l’UE s’est disputée avec le Royaume-Uni et AstraZeneca en raison de pénuries.

«Nous sommes dans une course contre la montre contre le virus», a déclaré le dirigeant français à Paris, lors de sa rencontre avec le président serbe Aleksandar Vucic.

En tant qu’Européens, nous devons être plus efficaces dans ce domaine. Je sais que c’est aussi l’intention du chancelier [Angela] Merkel et [Commission] Président [Ursula] Von Der Leyen. Nous continuerons dans les semaines et les mois à venir d’accélérer les choses.

La semaine dernière, la France et l’Allemagne ont menacé de poursuites judiciaires contre AstraZeneca s’il s’avérait que la société avait accordé un traitement préférentiel aux Britanniques par rapport aux citoyens de l’UE dans son attribution de doses de vaccin Covid-19.

Le géant pharmaceutique anglo-suédois a d’abord attiré la colère de Bruxelles il y a plus d’une semaine en annonçant qu’il réduirait les approvisionnements en vaccins du bloc de 60%, de 80 à 31 millions de doses, au premier trimestre de l’année, citant la production problèmes en Europe.

Une dispute a ensuite fait rage entre les deux parties, l’UE ayant déclaré que l’accord d’achat anticipé qu’elle avait avec AstraZeneca, d’une valeur de 336 millions d’euros (407,8 millions de dollars), devait être honoré.

Bruxelles a imposé des contrôles à l’exportation des vaccins produits dans le bloc, ce qui signifie que des entreprises comme AstraZeneca doivent obtenir l’approbation préalable de l’UE avant d’expédier des vaccins vers des pays tiers tels que le Royaume-Uni.

La Commission a déclaré que la mesure ne s’appliquait qu’aux allocations couvertes dans ses accords d’achat anticipé avec les entreprises de biotechnologie.

La semaine dernière, Macron faisait partie des dirigeants de l’UE qui réclamaient des contrôles aux frontières pour empêcher les vaccins fabriqués en Europe de se diriger vers la Grande-Bretagne, expliquant que le bloc recevait «Moins de livraisons qui ne respectent pas les engagements contractuels convenus.»

Au milieu de la fureur sur AstraZeneca coupant les fournitures de vaccins à l’UE, le président français a également critiqué l’efficacité du coup lui-même, déclarant aux journalistes vendredi qu’il était «Quasi-inefficace pour les personnes de plus de 65 ans».

Les commentaires ont suscité une réaction généralisée de la part des politiciens et de la communauté scientifique, y compris le professeur Anthony Harnden, membre du Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation (JCVI).

«À mon avis, les politiciens doivent comprendre la science avant de faire des déclarations comme celles-là», a-t-il déclaré lundi à Good Morning Britain.

La France commencera à recevoir des doses de vaccin Covid-19 d’AstraZeneca la semaine prochaine, a confirmé lundi le secrétaire d’État aux Affaires européennes Clément Beaune.

L’organisme européen de réglementation des médicaments, l’Agence européenne des médicaments (EMA), a approuvé la semaine dernière le vaccin AstraZeneca pour une utilisation chez les personnes âgées de 18 ans et plus.

La plupart des participants à quatre essais cliniques menés avant l’approbation étaient âgés de 18 à 55 ans, mais l’EMA a déclaré que bien qu’il y ait « Pas encore assez de résultats » pour les plus de 55 ans, «Une protection est attendue», en raison de la réponse immunitaire observée dans ce groupe dans d’autres études.

