Macron demande le feu vert à l’Ukraine pour frapper des cibles en Russie avec des armes occidentales

Le président français s’est joint au chef de l’OTAN pour faire pression en faveur d’un changement de politique qui pourrait changer le visage de la situation. la guerre en Ukraine — permettant à Kiev de frapper des bases militaires en Russie avec des moyens sophistiqués armes à longue portée fournis par les partenaires occidentaux.

La question de savoir s’il faut autoriser l’Ukraine à atteindre des cibles sur le sol russe avec Armes fournies par l’Occident est une question délicate depuis que Moscou a lancé son invasion à grande échelle le 24 février 2022.

Les dirigeants occidentaux ont pour la plupart hésité à franchir le pas parce que cela va à l’encontre le risque de provoquer Le président russe Vladimir Poutine, qui a averti à plusieurs reprises que l’implication directe de l’Occident pourrait mettre le monde sur la voie d’une conflit nucléaire.

Mais la guerre a récemment tourné dans le sens de la Russie, les forces du Kremlin ayant exploité le manque de troupes et de munitions de l’Ukraine après une guerre. long retard dans l’aide militaire américaineet la production militaire inadéquate de l’Europe occidentale a ralenti les livraisons cruciales sur le champ de bataille.

Les missiles et les bombes russes ont frappé les positions militaires et les zones civiles ukrainiennes, y compris le réseau électrique. L’Ukraine est confrontée à l’épreuve la plus dure de la guerre, et se délier les mains sur les armes à longue portée pourrait déclencher une riposte et bouleverser le Kremlin.

Macron a déclaré que la position de la France est la suivante : « nous pensons que nous devons permettre (à l’Ukraine) de neutraliser les sites militaires (russes) à partir desquels les missiles sont tirés ».

« Si nous disons (aux Ukrainiens) que vous n’avez pas le droit d’atteindre le point d’où les missiles sont tirés, nous leur disons en fait que nous vous livrons des armes, mais que vous ne pouvez pas vous défendre », a déclaré Macron mardi soir. en visite officielle en Allemagne.

Ses remarques interviennent un jour après que le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg a exhorté les membres de l’alliance à lever certaines des restrictions sur l’utilisation par l’Ukraine des armes occidentales.

« Le droit de légitime défense inclut le fait de frapper des cibles légitimes en dehors de l’Ukraine », a déclaré Stoltenberg lors d’une réunion de l’OTAN à Sofia, en Bulgarie, lundi.

Début mai déjà, Moscou avait interprété comme une menace le commentaire du ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, selon lequel l’Ukraine pourrait utiliser des armes britanniques à longue portée, comme le missile de croisière Storm Shadow, pour riposter à la Russie.

Cela, ainsi que les commentaires de Macron selon lesquels il n’exclut pas l’envoi de troupes en Ukraine, ont incité la Russie à annoncer qu’elle tiendrait le coup. exercices impliquant des armes nucléaires tactiques. La Russie a également averti le gouvernement britannique que sa décision pourrait entraîner des représailles contre les installations et équipements militaires britanniques sur le sol ukrainien ou ailleurs.

Les dirigeants choisissent soigneusement leurs mots. Macron a souligné que seules les bases russes utilisées pour lancer des missiles contre l’Ukraine devraient être considérées comme des cibles légitimes, et non les autres bases russes ou les infrastructures civiles.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, s’exprimant aux côtés de Macron, s’est montré, comme à son habitude, plus réservé et plus évasif, soulignant que l’Ukraine « est autorisée à se défendre » en vertu du droit international.

Le porte-parole de Scholz, Steffen Hebestreit, a précisé mercredi que le chancelier voulait dire que la défense de l’Ukraine « ne se limite pas à son territoire ». Il a refusé de préciser ce que stipulent les accords avec l’Ukraine sur les armes fournies par l’Allemagne, insistant sur le fait qu’ils sont confidentiels.

Scholz a insisté pour éviter les mesures qui pourraient finir par entraîner l’OTAN dans une confrontation sur le champ de bataille avec la Russie. D’autres dirigeants occidentaux ont exprimé des craintes similaires face à une escalade rampante aux enjeux élevés.

Ses inquiétudes sont partagées à Washington. Au cours des deux dernières années, les États-Unis ont progressivement cédé aux demandes de soutien ukrainiennes, en envoyant des chars et des systèmes de missiles à longue portée qu’ils hésitaient au départ à fournir, mais avec une réserve sur le fait de les diriger vers le sol russe.

« Il n’y a aucun changement dans notre politique à ce stade », a déclaré mardi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby. « Nous n’encourageons ni n’autorisons l’utilisation d’armes fournies par les États-Unis pour frapper à l’intérieur de la Russie. »

Les dirigeants occidentaux souhaitent faire pression sur Poutine, dont les forces ont récemment mené une forte pression contre les défenses ukrainiennes dans l’est et le nord-est de l’Ukraine.

Cette semaine a apporté une cascade de nouvelles aides européennes, la Belgique et l’Espagne s’engageant chacune à hauteur d’environ 1 milliard d’euros (1,1 milliard de dollars) de nouveau soutien militaire à l’Ukraine. La Suède a annoncé Mercredi, elle fera don d’une aide d’une valeur de 13 milliards de couronnes (1,23 milliard de dollars), soit le montant le plus important que la Suède ait donné jusqu’à présent. Il comprendra des systèmes de défense aérienne, des munitions d’artillerie et des véhicules blindés.

L’Ukraine a récemment subi une pression intense en raison des attaques russes dans la région nord-est de Kharkiv et dans la région orientale partiellement occupée de Donetsk.

Poutine a déclaré vouloir établir une « zone tampon » à Kharkiv pour mettre un terme aux assauts ukrainiens transfrontaliers. Les analystes affirment que la poussée de Kharkiv éloigne également de Donetsk les forces ukrainiennes épuisées.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré mardi soir que l’avancée russe à Kharkiv avait ralenti ces derniers jours et que les forces du Kremlin sondaient la ligne de front à Donetsk pour déceler ses faiblesses.

Suivez la couverture par AP de la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine