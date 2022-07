Macron demande à l’Iran de faire un “choix clair”

Lors d’un appel téléphonique avec son homologue iranien, le dirigeant français a exprimé sa “déception” face à l’impasse des pourparlers sur le nucléaire

Le président français Emmanuel Macron a eu samedi une longue conversation téléphonique avec l’Iranien Ebrahim Raisi, portant sur les efforts visant à relancer un accord nucléaire crucial avec la République islamique. L’appel a duré près de deux heures et a suivi une réunion très médiatisée entre les dirigeants iranien, turc et russe plus tôt cette semaine.

Selon le bureau de Macron, le dirigeant français a carrément “a exprimé sa déception face à l’absence de progrès et a insisté auprès du président Raissi sur le fait qu’un choix clair doit être fait pour conclure l’accord et revenir à la mise en œuvre de ses engagements nucléaires.”

Un accord a été “encore possible” mais doit arriver “dès que possible,” Macron a ajouté.

À son tour, le président iranien a critiqué les quatre signataires occidentaux du Plan d’action global conjoint de 2015 – les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France – pour leur “position et mesures non constructives.”

Raisi a déclaré qu’il était déterminé à relancer l’accord, mais a insisté sur le fait qu’un accord viable ne pouvait être conclu “Si les problèmes de sauvegarde sont complètement résolus, les autres parties garantissent qu’elles restent attachées à l’accord et que les intérêts économiques de l’Iran sont respectés”.

Le JCPOA, qui avait également été signé par la Russie et la Chine, s’est effectivement effondré après que le président américain de l’époque, Donald Trump, s’est retiré unilatéralement de l’accord en 2018, Washington réimposant d’anciennes sanctions et en imposant de nouvelles à Téhéran. L’Iran, à son tour, a progressivement suspendu ses obligations au titre du JCPOA, installant de nouveaux équipements d’enrichissement d’uranium et augmentant la production de matières radioactives.

Au cours de l’appel, Raisi a noté l’effet néfaste des sanctions unilatérales imposées par les États-Unis sur l’ensemble de l’économie mondiale, et “surtout l’Europe”.

Il a également affirmé que l’Iran “a toujours joué un grand rôle dans la protection de la sécurité”, rejeté “ingérence étrangère” et a insisté pour que « les problèmes régionaux doivent être résolus par les pays et les gouvernements de la région » – faisant quelque peu écho à l’esprit de sa déclaration conjointe avec le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan à la suite d’une réunion à Téhéran cette semaine.

Alors que l’Iran a longtemps soutenu qu’il n’avait jamais cherché à développer des armes nucléaires, le pays a intensifié ses activités nucléaires au cours des dernières années. Un conseiller principal du guide suprême iranien Ali Khamenei a affirmé de manière provocante que l’Iran était techniquement capable de produire une bombe nucléaire, mais aucune décision politique sur une telle option n’a été prise.

Les efforts pour relancer l’accord n’ont donné aucun résultat jusqu’à présent, les États-Unis et l’Iran s’accusant à plusieurs reprises de l’absence de progrès. Téhéran maintient qu’il est de la responsabilité de Washington de revenir à l’accord initial et de lever intégralement les sanctions, tandis que les responsables américains ont affirmé que l’Iran avait soulevé de nouvelles demandes lors des pourparlers du JCPOA.