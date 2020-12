Le président français Emmanuel Macron a déclaré vendredi qu’il se sentait généralement bien mais travaillait plus lentement après avoir été infecté par le coronavirus, alors qu’il a supplié les Français de rester vigilants et a averti que «personne n’est à l’abri de ce virus».

M. Macron, qui s’isole dans une résidence présidentielle officielle à Versailles, à l’ouest de Paris, portait un col roulé noir et se tenait dans un bureau avec un bureau et les drapeaux français et européens en arrière-plan. Son épouse, Brigitte Macron, a été testée négative et devait rester à l’Élysée à Paris.