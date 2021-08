Macron déclenche de folles théories du complot selon lesquelles il est « sataniste maçonnique » après qu’un logo mystérieux ait été repéré sur un t-shirt lors d’un chat TikTok

EMMANUEL Macron a déclenché de folles théories du complot avec son choix de t-shirt cette semaine – dont un qu’il est un « satoniste maçonnique ».

Le président français a troqué sa chemise et sa cravate habituelles contre un T-shirt noir alors qu’il apparaissait dans une session de questions-réponses TikTok.

Le président français portait un t-shirt noir pour son chat TikTok, suscitant des théories folles sur son origine Crédit : AP

Il comportait un logo mystère Crédit : laligneshop.com

Le haut tendance comportait un logo blanc dans un coin et était composé de mystérieux triangles et cercles.

Le palais de l’Elysée n’a pas commenté le choix de la mode, ce qui a poussé la spéculation à se déchaîner.

Certains ont interprété le logo comme un symbole de hibou, suggérant qu’il servait de message aux satanistes francs-maçons.

D’autres pensaient que cela pourrait représenter le logo du Bohemian Club, un club exclusivement masculin composé d’hommes d’affaires et de politiciens des États-Unis, d’Europe et d’Asie, rapporte Sputnik.

Mais alors que le Bohemian Club a un logo hibou, ce n’est pas le même que celui sur le tee-shirt du président et est accompagné des lettres rouges BC.

Une personne a écrit sur Twitter : « Ce doit être le logo de son nouveau parti. »

Pour ajouter au chaos, deux mots en français traduits par « chouette » en anglais.

Hibou (ce qui signifie un hibou avec des touffes d’oreilles à plumes) et chouette (une chouette sans touffes).

Le hibou est un signe de malchance ou, pour les Romains, le messager de la mort et un symbole de tristesse et de solitude, rapporte The Guardian.

Le chouette, est une servante de la déesse grecque Athéna, un guide spirituel dans la culture celtique, et aussi un terme en français signifiant « super ».

Quelle que soit la signification, les fans impatients de Macron seront ravis d’apprendre qu’une réplique de son tee-shirt est déjà en vente.

Le e-commerçant lalingeshop.com propose le « T-shirt Macron tiktok » à 19,99 euros, disponible en noir ou en blanc.

Vous pouvez maintenant acheter un haut similaire en ligne Crédit : laligneshop.com