Macron déclare que les dirigeants ne devraient pas « abandonner leurs valeurs » face à de mauvais sondages

Même si le président français Emmanuel Macron reconnaît qu’il est confronté – comme le Premier ministre Justin Trudeau – à des résultats négatifs dans les sondages et à la pression de la droite politique, il affirme que ce n’est pas le moment pour les dirigeants nationaux d’abandonner leurs « principes ».

Dans une vaste interview accordée à CBC News et à Radio-Canada la semaine dernière à Ottawa, avant sa rencontre avec Trudeau, Macron a déclaré que « les temps difficiles » font partie du travail.

« Dans la vie politique, dans notre vie amoureuse et dans la vie en général, il y a des moments qui ne sont pas très faciles. Il y a des moments difficiles, mais cela ne veut pas dire qu’il faut tourner le dos à tout et oublier nos principes et nos idées », a-t-il déclaré à la correspondante politique en chef de CBC News, Rosemary Barton, et au chef du bureau parlementaire de Radio-Canada, Louis Blouin.

REGARDER | Entretien exclusif de Rosemary Barton Live avec le président français Emmanuel Macron Un entretien exclusif avec le président français Emmanuel Macron Le président français Emmanuel Macron s’assoit pour une entrevue exclusive avec la correspondante politique en chef de CBC, Rosemary Barton, et le chef du bureau parlementaire de Radio-Canada, Louis Blouin, pour discuter du conflit mondial en Ukraine et au Moyen-Orient et des défis politiques auxquels il est confronté en tant que deuxième plus ancien président de la République. chef du G7.

« Peut-on simplement tourner le dos au changement climatique ? Serait-ce mieux ? C’est tout le débat », a-t-il ajouté en français. « Faut-il totalement abandonner nos valeurs ? C’est là le débat. »

Trudeau et Macron sont désormais les dirigeants nationaux les plus anciens du G7. Les deux dirigeants s’accrochent au pouvoir alors que leurs résultats s’effondrent dans les sondages. Le gouvernement Trudeau est confronté à ce qui promet d’être une série de motions de censure des conservateurs à la Chambre des communes, tandis que les élections françaises de juillet ont abouti à un Parlement sans majorité.

Macron a déclaré que les dirigeants de longue date qui ont exercé leurs fonctions pendant la pandémie ne devraient pas être surpris par la chute des chiffres des sondages.

« Regardez tous les dirigeants partout », a-t-il déclaré en anglais. « Combien étaient présents pendant la période du COVID ? Nous ne sommes pas si nombreux. Votre Premier ministre a été élu en 2015, j’ai été élu en 2017, il est donc normal qu’en traversant tous ces défis et ces crises, vous traversiez parfois des moments difficiles. »

Un défi de la droite

Macron a convoqué des élections législatives anticipées en juillet après la décision des partis de droite. des gains significatifs lors des élections au Parlement européen de juin remportant deux fois plus de voix que le parti centriste de Macron.

Dans le premier tour des élections législatives en deux étapes en France le Rassemblement national d’extrême droite est arrivé en tête avec un tiers des voix. Après le deuxième tour, il occupait la troisième place, remportant environ un quart des 577 sièges de la législature.

Malgré les résultats, il existe des régions de France dans le nord désindustrialisé et dans le sud agricole où le Rassemblement national domine désormais.

Ici au Canada, les conservateurs mènent désormais les libéraux de près de 43 à 24 pour cent, selon Poll Tracker de CBC.

REGARDER | Macron dit qu’il travaille avec d’autres pays pour empêcher une invasion terrestre du Liban Le président français dit qu’il travaille avec le Canada et d’autres pays pour arrêter une éventuelle invasion terrestre du Liban Au cours d’une entrevue exclusive et approfondie avec Rosemary Barton, correspondante politique en chef de CBC News, et Louis Blouin, chef du bureau parlementaire de Radio-Canada, le président français Emmanuel Macron a déclaré que tout en travaillant avec le Canada et d’autres pays pour mettre fin à une éventuelle invasion terrestre du Liban, seuls le Premier ministre israélien et les États-Unis peuvent empêcher que cela se produise.

Macron a déclaré que les électeurs français et canadiens pourraient se tourner vers la droite en raison de leur profonde anxiété face au coût de la vie, à la migration, au vieillissement de leur population, à la montée de l’intelligence artificielle, au changement climatique et aux guerres à Gaza et en Ukraine.

« Nous sommes dans une période très particulière où beaucoup de gens ont oublié ce que nous avons fait pendant le COVID… pour protéger nos citoyens, nos économies, nos ménages, etc., et aimeraient aller vivre dans un monde meilleur », a-t-il déclaré.

« Nous progressons. Cela ira mieux. Mais à court terme, il est clair que nous sommes confrontés à ce phénomène. Je pense que c’est tout à fait normal quand on s’implique en politique après de nombreuses années… Nos sociétés ont été confrontées [with] grandes crises et traumatismes civils.

Macron a déclaré que les électeurs du monde entier faisaient pression sur leurs gouvernements pour qu’ils obtiennent des résultats plus rapides.

« Je pense que nous sommes lucides sur le fait qu’il faut accélérer, et je pense que le premier ministre Trudeau est très lucide », a-t-il déclaré. « Nous devons résoudre certains problèmes critiques – l’emploi, le coût de la vie, la mise en œuvre du programme climatique – parce que nous sommes tous deux très engagés et que nous pensons que c’est l’avenir de notre économie. »

. (CBC)

Vous pouvez regarder l’interview complète sur Rosemary Barton Live dimanche matin de 10 à midi HE sur CBC News Network et de 11 à midi, heure locale, sur CBC TV.