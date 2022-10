Macron déclare que les conditions et le calendrier de l’accord de paix avec la Russie dépendent de l’Ukraine

Kissinger a déclaré que poursuivre quoi que ce soit au-delà du “statu quo ante” – avec la Russie contrôlant la Crimée, qu’elle a annexée illégalement en 2014, et maintenant une influence informelle dans les régions ukrainiennes orientales de Lougansk et de Donetsk – ne serait “pas une question de liberté de l’Ukraine, mais un nouvelle guerre contre la Russie elle-même.

Cependant, les appels à un accord de paix pourraient devenir plus urgents en Europe, alors que les inquiétudes augmentent au sujet de l’inflation, que la guerre a exacerbée. Une enquête publiée en juin a révélé que plus d’un tiers des Européens souhaitaient que la guerre se termine le plus tôt possible, même si cela signifiait que l’Ukraine cédait du territoire à la Russie. Depuis lors, l’Europe a été secouée par des protestations contre la hausse du coût de la vie. Un responsable de l’Union européenne a averti ce mois-ci que la crise énergétique liée à la guerre pourrait entraîner des coupures de courant dans certaines parties du continent cet hiver.