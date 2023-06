Macron décerne au général américain les plus hautes distinctions de la France

PARIS (AP) – Le président français Emmanuel Macron a décerné vendredi la plus haute médaille d’honneur de France au président des chefs d’état-major américains, le général Mark Milley, pour son rôle dans la coordination du soutien à l’Ukraine et pour sa carrière militaire de plus de 40 ans passée dans la défense. de la démocratie.

Milley, qui voyage en France pour assister aux cérémonies en Normandie pour marquer le 79e anniversaire du jour J, est sur le point de terminer un mandat de quatre ans en tant que haut officier militaire américain et prévoit de prendre sa retraite lorsque son mandat de président se terminera le 30 septembre. .

Macron a décerné à Milley l’ordre de Commandeur de la Légion d’honneur lors d’une cérémonie à huis clos à l’Élysée, le palais présidentiel. La médaille a été créée par l’empereur français Napoléon Bonaparte en 1802. Elle est décernée à environ 2 000 citoyens et environ 300 étrangers chaque année pour la défense des valeurs françaises.

Milley a qualifié le prix « d’incroyable honneur d’une nation qui est notre plus vieil allié », que les États-Unis ont combattu aux côtés de la bataille de Yorktown à travers les deux guerres mondiales jusqu’à aussi récemment que l’Afghanistan, lorsque les soldats français ont servi avec Milley pendant son temps comme un commandant en Afghanistan.

Dans un communiqué annonçant le prix, le bureau de Macron a déclaré qu’il « rendrait hommage à la force et à la qualité des liens de coopération militaire qui unissent nos deux pays, et au rôle éminent du général Milley dans cette relation ».

Plus tôt cette année, Macron a décerné la Grand-Croix de la Légion d’honneur au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour la position de son pays contre l’invasion russe.

Le président russe Vladimir Poutine a reçu le prix en 2006. Macron a envisagé de retirer cet honneur à Poutine, mais a déclaré qu’une décision en ce sens « devrait être prise au bon moment ».

Tara Copp et Sylvie Corbet, Associated Press