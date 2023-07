Macron danse au concert d’Elton John alors que la France brûle au milieu de la violence en cours

Une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux a surpris le président français Emmanuel Macron en train de profiter du concert d’Elton John à Paris jeudi alors que la ville et le pays ont été témoins d’une autre nuit de violentes manifestations contre une fusillade mortelle par la police.

La vidéo, tournée à l’Accor Arena où Elton John a joué pendant trois nuits dans le cadre de sa tournée Farewell Yellow Brick Road, montrait Macron tapant du pied et souriant tout en écoutant la chanson à succès « Saturday Night’s Alright for Fighting ».

La star avait également joué « Burning Down the Mission », selon l’Independent, à peu près au même moment où Paris lui-même brûlait dans certains quartiers.

La tournée s’est déroulée au moment même où des manifestations ont éclaté dans toute la ville à la suite du décès d’un jeune de 17 ans identifié uniquement comme Nahel lors d’un contrôle routier mardi. La vidéo de l’incident a choqué le pays et provoqué un tollé dans les projets de logement et d’autres quartiers plus pauvres.

Au cours des trois jours suivants, la police a arrêté des centaines de personnes tout en subissant de nombreuses blessures à leurs officiers – tout cela pendant que Macron et sa femme, Brigitte, appréciaient le concert.

Elton John et son mari, David Furnish, ont également posté jeudi une photo les montrant en train de rencontrer les Macron.

Des ministres de l’opposition, comme Thierry Mariani du Rassemblement national, ont qualifié Macron de « totalement irresponsable » et ont noté que « alors que la France était en feu, Macron a préféré applaudir Elton John ».

Les ministres se sont réunis jeudi et ont décidé de quadrupler la présence policière à Nanterre, où la fusillade s’est produite, inondant les rues de 45 000 agents dans ce que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a qualifié de réponse « extrêmement ferme » aux « professionnels du désordre ».

Le policier qui a tiré le coup de feu mortel a été inculpé d’homicide volontaire après qu’une première enquête a conduit le procureur de la République Pascal Prache à conclure que « les conditions d’utilisation légale de l’arme n’étaient pas réunies ».

Les émeutiers ont tiré des feux d’artifice et jeté des pierres sur les policiers, qui ont riposté par des volées de gaz lacrymogène. La violence s’est propagée à d’autres villes au cours de la semaine, les émeutiers incendiant des écoles, des postes de police, des mairies et d’autres bâtiments publics.

Les manifestants ont organisé une marche pacifique jeudi après-midi, mais après le coucher du soleil, des troubles se sont emparés du pays alors que les manifestants érigeaient des barricades, mettaient le feu à des véhicules et continuaient d’affronter la police dans diverses villes.

Darmanin a déclaré que 170 officiers avaient été blessés dans les troubles, mais aucun n’avait subi de blessures mettant sa vie en danger, a rapporté The Telegraph. Ce nombre est passé à 200 jeudi soir, avec 667 personnes arrêtées rien que jeudi soir, a déclaré Darmanin vendredi. Environ 300 des arrestations ont eu lieu à Paris.

Jeudi, à l’issue de la réunion d’urgence, Macron a qualifié les affrontements « d’absolument injustifiables ».

« Les dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre des commissariats, mais aussi des écoles et des mairies… contre les institutions et la République », a déclaré Macron aux ministres.

Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unite SGP Police FO, a affirmé que la police « n’avait pas vu une telle violence urbaine en 18 ans dans tant de villes en France ».

Le ministère français des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Caitlin McFall et Chris Pandolfo de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.