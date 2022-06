Macron critique la décision de la Cour suprême malgré les limites strictes de la France en matière d’avortement

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vendredi, le président français Emmanuel Macron a visé la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe contre Wade, bien que la France ait ses propres limites à l’avortement plus strictes que la loi du Mississippi au cœur de l’affaire.

“L’avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes. Il doit être protégé”, a tweeté Macron. Je souhaite exprimer ma solidarité avec les femmes dont les libertés sont sapées par la Cour suprême des États-Unis.”

La haute cour a statué 6-3 dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization pour faire respecter une loi du Mississippi interdisant l’avortement après 15 semaines de grossesse.

L’État du Mississippi, dirigé par les républicains, a demandé à la Cour suprême d’annuler un tribunal inférieur qui avait mis fin à l’interdiction de l’avortement de 15 semaines.

PLUS DE 2 DOUZAINES D’ÉTATS POUR RESTREINDRE LES AVORTEMENTS APRÈS L’ANNULATION DE ROE V. WADE

Dans le processus, le tribunal a annulé la décision de 1973 Roe v. Wade et les décisions de 1992 Casey v. Planned Parenthood qui affirmaient un droit constitutionnel à l’avortement.

“Roe s’est trompé de manière flagrante dès le départ. Son raisonnement était exceptionnellement faible et la décision a eu des conséquences néfastes”, a déclaré le juge Samuel Alito dans son opinion majoritaire. “Et loin de provoquer un règlement national de la question de l’avortement, Roe et Casey ont enflammé le débat et approfondi la division. Il est temps de respecter la Constitution et de renvoyer la question de l’avortement aux représentants élus du peuple.”

Alors que Macron était parmi un certain nombre de dirigeants internationaux à critiquer la décision, la France a une loi sur l’avortement plus stricte que la loi du Mississippi qui visait à imposer une interdiction de l’avortement de 15 semaines.

LES DROITS À L’AVORTEMENT S’ÉTENDENT DANS LES ÉTATS BLEUS APRÈS L’ANNULATION DE ROE V. WADE

La France limite la plupart des avortements à 14 semaines, ce qui n’a été que récemment augmenté de 12 semaines en février. Cela le rend similaire à d’autres pays d’Europe, bien que plus restrictif que des pays comme l’Angleterre, où les avortements sont généralement limités à 24 semaines.

Macron était loin d’être un partisan enthousiaste du changement. Le Guardian a rapporté qu’il avait déclaré à un magazine français qu’il était “plus traumatisant” pour les femmes de se faire avorter à une date ultérieure.

DES MANIFESTANTS PRO-CHOIX BRÛLENT UN DRAPEAU AMÉRICAIN DANS LES RUES DE WASHINGTON DC APRÈS L’INVERSION DE ROE V. WADE

Chercheur principal de l’Institut américain de l’entreprise Marc Thiessen était l’un des nombreux commentateurs américains notant le prétendu double standard.

“Vous vous rendez compte que la France interdit l’avortement électif à 12 semaines, trois semaines plus tôt que la loi du Mississippi que notre Cour suprême a confirmée – et que les restrictions à l’avortement en France ne seraient pas autorisées sous Roe”, a déclaré Thiessen.

Le commentateur britannique Peter Hitchens a également critiqué Macron et s’est opposé à ce qu’il pèse sur les décisions d’un autre pays :

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Le président Macron a fréquenté une école jésuite et sait qu’il y a un autre point de vue sur la question”, a tweeté Hitchens. “Il doit également savoir que la Cour suprême n’a pas *interdit* l’avortement aux États-Unis, mais a laissé sa légalité aux gouvernements élus des États. Pourquoi se prononce-t-il sur les affaires souveraines d’un autre pays ?”