Macron convoque des élections anticipées ; Concours de modèles d’IA : NPR

Les meilleures histoires du jour

Benny Gantz, un membre clé du cabinet de guerre israélien et rival de longue date du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a démissionné. Gantz a lancé un ultimatum à Netanyahu il y a trois semaines pour qu’il présente un plan visant à remplacer le Hamas, sinon il démissionnerait. Cette annonce intervient un jour après qu’Israël a sauvé quatre otages pris par le Hamas le 7 octobre. L’opération de sauvetage a tué plus de 270 Palestiniens et fait environ 700 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Des témoins oculaires de l’opération ont décrit au producteur de NPR, Anas Baba, une scène de chaos sanglant et de confusion.

basculer la légende Tasos Katopodis/Getty Images Amérique du Nord

🎧 Le départ de Gantz ne renversera pas le gouvernement israélien. Mais cela fera que Netanyahu plus dépendant sur ses alliés d’extrême droite, déclare Hadeel Al-Shalchi de NPR En premier. Elle rapporte que Gantz a accusé Netanyahu de placer sa propre survie politique avant la libération du reste des otages à Gaza. Lors d’un rassemblement organisé par les familles de ces otages, les manifestants ont déclaré à Al-Shalchi qu’ils étaient heureux de retrouver les quatre otages, mais cela n’a pas suffi.

Le Élections au Parlement européen ont provoqué un séisme politique en France. Après avoir perdu face à ses rivaux de droite Marine le Pen et Jordan Bardella, le président Emmanuel Macron a dissous le Parlement français et a convoqué de nouvelles élections.

🎧 Eleanor Beardsley de NPR qualifie cette décision de « choc énorme ». Elle rapporte que Macron espère que les gens ont été suffisamment effrayés par le vote européen pour se rendre aux urnes pour soutenir son parti. Mais Beardsley dit c’est un risque énorme. Si l’extrême droite obtient la majorité, elle pourrait laisser Macron comme un « président boiteux avec un Premier ministre issu d’un parti hostile ».

Un essai clinique commence ce mois-ci pour vérifier si la tafénoquine, un médicament antipaludique, peut être utilisé en association avec d’autres médicaments pour traiter la babésiose, une maladie transmise par les tiques. La maladie est généralement traitée avec un antibiotique azithromycine associé à un autre médicament. Mais parfois, cela ne suffit pas à tuer le parasite et il existe un risque de rechute. La babésiose a été identifiée pour la première fois aux États-Unis sur l’île de Nantucket en 1969 et était autrefois appelée fièvre de Nantucket. À mesure que la portée des tiques du chevreuil s’étend, le CDC affirme qu’il y a eu une augmentation significative des cas de babésiose au cours de la dernière décennie.

Plongée profonde

basculer la légende Argent Sharma/AFP via Getty Images

Cette plongée approfondie a été écrite par Vincent Niéditeur Asie.

L’invincibilité percée de Modi n’est pas encore une défaite.

Dimanche, Narendra Modi a prêté serment pour la troisième fois en tant que Premier ministre indien. Cela s’est produit quelques jours après que la performance électorale de Modi ait stupéfié de nombreux analystes.

Il est cependant trop tôt pour prédire ce que tout cela signifiera pour Modi dans son troisième mandat. Il se peut en effet qu’il y ait davantage de freins et de contrepoids à son égard. Mais le parti de Modi, le BJP, reste le plus important avec 240 des 543 sièges au Parlement. Ses alliés occuperont probablement également certains postes ministériels, selon les informations locales.

Une chose à surveiller dans les mois à venir C’est ainsi que Modi interagit avec les institutions indiennes à l’ère de la politique de coalition. Au cours de la dernière décennie, le parti hindou du BJP une vision majoritaire alarmée ceux qui voient l’Inde comme un État laïc diversifié. La façon dont le nouveau gouvernement Modi gère l’économie est également importante pour le potentiel perçu de l’Inde à devenir un acteur économique dominant.

Chez NPR, nous continuerons à rendre compte de ces changements et interpréter ce qu’ils signifient tous pour la nation la plus peuplée du monde. Mais nous nous concentrerons également sur les expériences de ses citoyens. Après tout, ils représentent la véritable histoire de l’Inde moderne.

basculer la légende Israël Fuguemann pour NPR

En 2023, le nombre de disparitions au Mexique a dépassé les 110 000. Le président sortant du pays, Andrés Manuel López Obrador, a ordonné un recomptage à la Commission nationale de recherche, affirmant que le chiffre avait été « manipulé ». La base de données des personnes disparues a alors été réduite à environ 12 000 personnes. Le refus des familles a conduit à la réintégration de la plupart des chiffres. Le nombre réel pourrait être plus élevé, car des personnes disparaissent chaque jour au Mexique. Les défenseurs et les victimes disent ressentir de l’apathie de la part du gouvernement à l’égard de la recherche des personnes disparues dans le pays. Un groupe de mères et de bénévoles ont pris les recherches en main, au prix souvent d’énormes risques.

📷 Voir les photos du groupe au travail et lisez l’histoire.

3 choses à savoir avant de partir

basculer la légende Jérémie González/AP

Harold Terens a voyagé pour la première fois en Normandie il y a 80 ans alors qu’il était caporal de l’armée de l’air américaine au lendemain du jour J. Ce week-end, il est revenu dans la région pour épouser sa chérie. Des modèles générés par l’IA participent ce mois-ci au premier concours Miss AI. Les magnifiques concurrents photoréalistes montrent comment l’IA peut être utilisée comme outil de marketing. Corey Harris est devenu viral le mois dernier pour conduite illégale lors d’une audience virtuelle du tribunal pour des accusations liées à la conduite avec un permis suspendu. Il s’avère qu’il n’a jamais eu de permis de conduire, ce qui ajoute une nouvelle tournure à l’histoire.

Ce bulletin d’information a été édité par Majd Al-Waheidi. Anandita Bhalerao contribué.