Macron construit une « coalition » pour envoyer des troupes en Ukraine — RT World News

Le président français a affirmé que plusieurs alliés avaient déjà accepté de déployer des entraîneurs militaires dans l’ancienne république soviétique.

Le président français Emmanuel Macron est allé au-delà de la simple évocation de la possibilité de déployer des troupes de l’OTAN en Ukraine, en prenant des mesures pour former une coalition d’entraîneurs militaires qui travailleraient dans l’ancienne république soviétique pour préparer les soldats de Kiev à combattre les forces russes.

« Nous souhaitons avoir une coalition pour des raisons d’efficacité et plusieurs de nos partenaires ont déjà donné leur accord », Macron dit journalistes vendredi à Paris. « Nous utiliserons les prochains jours pour finaliser la plus grande coalition possible, capable de répondre à la demande de l’Ukraine. »

Macron n’a pas identifié les pays, autres que la France, qui se sont engagés à envoyer des formateurs en Ukraine. Il a fait valoir que l’envoi de spécialistes pour effectuer un travail de formation en Ukraine ne devrait pas provoquer de réponse russe.

« Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie » a déclaré Macron. « Nous ne voulons pas d’escalade, mais nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l’Ukraine à résister. Est-ce une escalade si l’Ukraine nous demande de former sur son sol des soldats mobilisés ? Non, cela ne signifie pas déployer des personnes – militaires européennes ou alliées – sur la ligne de front.»















Macron a fait ces commentaires après avoir accueilli l’Ukrainien Vladimir Zelensky. Il a annoncé jeudi que la France enverrait des avions de combat Mirage 2000 à Kiev et formerait des pilotes ukrainiens. Il faudrait attendre vers la fin de cette année pour que les pilotes soient prêts à piloter les avions de guerre.

Les forces françaises ont déjà formé environ 10 000 soldats ukrainiens en France et dans d’autres pays de l’OTAN. La Lituanie et l’Estonie ont également publiquement laissé entendre qu’elles seraient disposées à déployer des instructeurs en Ukraine. Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a déclaré le mois dernier que des formateurs de l’OTAN opéraient déjà dans ce pays déchiré par les combats.















Les responsables russes ont averti que tout personnel militaire étranger en Ukraine serait considéré comme une cible légitime d’attaque, quels que soient ses fonctions et son emplacement. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Macron « rhétorique belliqueuse » et des déclarations provocatrices ont aggravé la crise ukrainienne.

Macron a commencé à faire des commentaires publics sur la possibilité de déploiements de troupes en Ukraine en février, déclenchant des réticences de la part de certains alliés de l’OTAN et un avertissement du Kremlin selon lequel cette mesure conduirait inévitablement à un conflit direct avec la Russie. Le président américain Joe Biden aurait rejeté la proposition de Macron d’envoyer des instructeurs à Kiev, craignant qu’ils ne se trouvent dans la ligne de mire et ne déclenchent une escalade.