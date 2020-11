Macron condamne les brutalités policières “ racistes ” comme honteuses pour la France

Le président Emmanuel Macron a déclaré vendredi que les images montrant la police parisienne en train de battre un producteur de musique noir étaient honteuses pour la France et que le gouvernement devrait trouver un moyen de restaurer la confiance du public dans la force.

Les procureurs enquêtent sur l’arrestation violente de Michel Zecler, qui a déclaré qu’il avait également été victime d’abus racistes de la part des policiers, après la diffusion des images de vidéosurveillance de l’incident. Le chien de garde de la police enquête également.

Quatre policiers étaient détenus pour interrogatoire dans le cadre de l’enquête, a indiqué le parquet de Paris.

Les coups à l’intérieur de l’entrée d’un bâtiment ont été capturés sur des images de télévision en circuit fermé et de téléphones portables, qui ont largement circulé en ligne et ont fait la une des journaux dans toute l’Europe.

“Les images que nous avons tous vues de l’agression contre Michel Zecler sont inacceptables, elles sont honteuses pour nous tous. La France ne devrait jamais permettre la violence ou la brutalité, peu importe d’où elle vient. La France ne devrait jamais laisser la haine ou le racisme prospérer”, a déclaré Macron. a déclaré dans un communiqué sur sa page Facebook.

Il a ajouté que la police devrait être exemplaire. “Ceux dont le travail consiste à appliquer la loi doivent respecter la loi”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait demandé au gouvernement de faire des propositions urgentes sur la manière de restaurer la confiance dans la police.

Le passage à tabac de Zecler risque d’enflammer les tensions raciales, avec des allégations de brutalités policières répétées contre les communautés noires et ethniques au premier plan de l’esprit de nombreuses personnes après la mort du Noir américain George Floyd à Minneapolis en mai a déclenché le mouvement “BlackLivesMatter”.

Dominique Sopo, président du groupe antiraciste «SOS Racisme», a déclaré à Reuters que Zecler avait été la cible d’une «attaque raciste».

“Pour que les policiers agissent ainsi, ils doivent avoir un immense sentiment d’impunité. Cette situation est le symptôme d’une impunité qui dure depuis trop longtemps”, a-t-il ajouté.

La police parisienne a déjà été critiquée cette semaine après que des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux aient montré des policiers frappant des manifestants alors qu’ils nettoyaient un camping de migrants illégaux sur une place du centre de Paris.

Le producteur de musique a déclaré aux journalistes qu’il avait été attaqué par la police dans son studio du 17e arrondissement de Paris samedi.

Il a dit qu’il marchait dans la rue sans masque facial – contre les protocoles de santé français COVID-19 – et, après avoir vu une voiture de police, s’est rendu dans son studio voisin pour éviter d’être condamné à une amende. Cependant, a-t-il dit, la police l’a suivi à l’intérieur et a commencé à l’agresser et à le maltraiter racialement.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré jeudi à la télévision France 2 que les officiers seraient sanctionnés si le méfait allégué était confirmé.

L’arrestation de Zecler est intervenue au milieu d’un débat féroce en France sur un projet de loi qui limiterait la capacité des journalistes à documenter les policiers français au travail.

Environ 3 500 personnes ont défilé contre le projet de loi dans la ville de Nantes, à l’ouest, où la police a utilisé des gaz lacrymogènes et procédé à plusieurs arrestations. Beaucoup de manifestants ont également protesté contre les violences policières, certains avec le visage bandé en soutien à Michel Zecler. Une manifestation similaire est prévue samedi à Paris.