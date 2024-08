Macron commente la nature de l’arrestation de Durov — RT World News

Le président français a insisté sur le fait que la détention du fondateur de Telegram était due à une enquête judiciaire en cours et n’était pas politique

Le président français Emmanuel Macron a nié tout motif politique pour l’arrestation samedi à Paris du fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov.

Macron a insisté sur le fait que l’arrestation de Durov « Ce n’est en aucun cas une décision politique » et a eu lieu dans le cadre de « une enquête judiciaire en cours » dans lequel les juges décideront en fin de compte du sort de l’entrepreneur.

« La France est avant tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise », Macron a écrit, ajoutant que « Dans un État de droit, sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, les libertés s’exercent dans un cadre établi par la loi pour protéger les citoyens et respecter leurs droits fondamentaux. »

« Il appartient à la justice, en toute indépendance, de faire respecter la loi » a déclaré le président.