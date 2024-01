Macron cherche à relancer la présidence avec une rare conférence de presse

Le président français Emmanuel Macron a tenu mardi une rare conférence de presse aux heures de grande écoute pour annoncer ses principales priorités pour l’année alors qu’il cherche à revitaliser sa présidence, s’engageant à se concentrer sur les “résultats” malgré l’absence de majorité au Parlement. .

A plus de trois ans de son deuxième et dernier mandat, Macron a été en retrait ces dernières semaines après une série de crises et une contestation croissante de l’extrême droite.

La semaine dernière, il a annoncé un nouveau cabinet avec une inclinaison prononcée à droite, nommant Gabriel Attal, 34 ans, comme le plus jeune Premier ministre de l’histoire de la France, et a suivi avec sa première conférence de presse nationale à grande échelle depuis une demi-décennie.

Alors que les inquiétudes concernant l’éducation sont fortes en France, les commentaires de Macron ont été parsemés de promesses d’améliorer la responsabilité civique des jeunes et de réprimer le radicalisme.

Il a annoncé un essai qui pourrait conduire à rendre l’uniforme scolaire obligatoire dans les deux prochaines années, a déclaré que tous les enfants devraient apprendre l’hymne national français “La Marseillaise” et a également dévoilé une idée pour que tous les écoliers suivent des cours d’art dramatique.

“Je suis convaincu que nous avons les bases pour réussir”, a déclaré Macron, déclarant aux journalistes rassemblés sous les lustres de l’Élysée “nos enfants vivront mieux demain que nous ne vivons aujourd’hui”.

Sous le regard de sa nouvelle équipe ministérielle, Macron a annoncé ce qu’il a qualifié de « réarmement civique », affirmant que « chaque génération de Français doit apprendre ce que signifie la République ».

Réapprendre « à partager des valeurs »

“La France sera plus forte… si nous sommes plus unis, si nous réapprenons à partager des valeurs, une culture commune, le respect en classe, dans la rue, dans les transports en commun et dans les magasins”, a-t-il déclaré.

Intervenant même dans la vie quotidienne des familles, il a annoncé vouloir « réglementer l’utilisation des écrans chez les jeunes enfants », même si la manière dont cela serait mis en œuvre n’était pas immédiatement claire.

Macron a également promis l’ordre, en “mieux contrôler nos frontières, en luttant contre les comportements incivilisés avec un doublement de la présence policière dans nos rues, en luttant contre la drogue, en luttant contre l’islam radical”.

Ses commentaires interviennent alors que sa ministre de l’Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, promue lors du remaniement à la tête d’un nouveau super ministère de l’Éducation et des Sports, est âprement attaquée pour sa décision d’envoyer ses trois enfants dans une école privée.

La querelle, qui a éclipsé le remaniement ministériel annoncé la semaine dernière, a été déclenchée lorsqu’elle a déclaré qu’elle avait envoyé un enfant dans une école privée en raison du manque de personnel dans son établissement public.

La ministre a été bruyamment huée mardi alors qu’elle visitait l’ancienne école du garçon dans le but de clarifier les choses avec les enseignants.

Extrême droite, le « parti du mensonge »

Le président, accusé par ses opposants d’être distant et même d’avoir des tendances monarchiques, répond régulièrement aux questions des journalistes à l’étranger mais a pris l’habitude de ne presque jamais tenir de conférence de presse à grande échelle dans son pays.

Au lieu de cela, Macron a préféré communiquer via des vidéos et des publications sur les réseaux sociaux, ainsi que par des discours officiels à la nation en période de crise nationale ou internationale aiguë.

Mais Macron espère relancer un second mandat entravé par l’absence de majorité parlementaire, après des manifestations massives contre une réforme des retraites et des divisions au sein de ses rangs sur un projet de loi sur l’immigration l’année dernière.

Les analystes affirment que l’Élysée est véritablement préoccupée par le fait que le Rassemblement national (RN) d’extrême droite dirigé par Marine Le Pen et son jeune protégé Jordan Bardella, 28 ans, puisse vaincre les forces pro-Macron non seulement aux élections européennes de juin mais aussi à la présidentielle de 2027. les sondages.

Macron a accusé le RN d’être le “parti de la paupérisation collective” et “du mensonge”.

“Je suis heureux d’avoir pu empêcher cette opération (en battant l’extrême droite lors de la précédente présidentielle de 2022) et je ferai tout pour que cela continue car c’est bon pour le pays”.

La conférence de presse à l’Élysée est la première séance de questions-réponses organisée par Macron en France depuis près de cinq ans.

(FRANCE 24 avec AFP)