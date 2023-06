Macron cherche à montrer qu’il n’est pas un canard boiteux alors que le mécontentement des pensions gronde

Le président français Emmanuel Macron assiste à une réunion avec le PDG de JP Morgan lors de la 5e édition du Business Summit « Choose France », à Versailles, au sud-ouest de Paris, le 11 juillet 2022. Ludovic Marin | AFP | Getty Images

Alors que le président français Emmanuel Macron était en Allemagne pour un dîner et des entretiens d’alliance avec le chancelier Olaf Scholz cette semaine, plus de 200 000 les manifestants étaient dans les rues chez lui pour s’opposer à l’une de ses politiques intérieures phares. Avant de marquer six ans au pouvoir le 14 mai, Macron a réussi à faire adopter un projet de loi qui verra l’âge de la retraite pour la plupart des travailleurs passer de 62 à 64 ans, entre autres mesures. La réforme du système de retraite était un engagement de longue date de Macron, mais sa promulgation a failli renverser son gouvernement, déclenché des semaines de grèves et de manifestations et fait chuter sa cote de popularité déjà fragile. Les efforts continus des politiciens de l’opposition pour contrecarrer le projet de loi un autre blocage cette semaine, et il semble très probable qu’il soit inscrit dans la loi en septembre, comme prévu. Les manifestations dirigées par les syndicats se poursuivront sans aucun doute, mais avec la poussière presque retombée autour de la question, le président se penche sur la suite pour les quatre années restantes de son mandat (il n’est pas autorisé à se présenter pour un autre consécutivement.)

Environ 8 000 manifestants sont descendus dans les rues de Toulouse, en France, le 06 juin 2023, pour protester contre le gouvernement. Des manifestants « black bloc », individus masqués fréquemment aperçus dans des affrontements avec la police, ont parfois pris la tête du cortège au milieu d’autres manifestants. Nurphoto | Nurphoto | Getty Images

Il a déjà démontré que la politique étrangère et la formation d’alliances lors de voyages à l’étranger seront un objectif clé, de la Chine à l’Ukraine en passant par le Royaume-Uni. Chez lui, Macron est confronté à la question de savoir s’il a utilisé trop de capital politique pour mettre en œuvre ce qui reste de son programme national, et comment il va naviguer dans un Parlement amèrement divisé. Il n’a pas réussi à construire des alliances efficaces au-delà des républicains conservateurs – ce dont ses législateurs, qui n’ont pas tous soutenu le projet de loi sur les retraites, sont très conscients, a déclaré Renaud Foucart, maître de conférences au département d’économie de l’Université de Lancaster. « Ils savent que Macron n’a pas d’autre alternative que de compter sur eux, ce qui rend presque impossible le développement du projet national centriste », a-t-il déclaré.

Ordre du jour futur

Foucart a déclaré qu’un exemple de cela pourrait être la loi sur l’immigration longtemps reportée de Macron, qui combine un angle conservateur – facilitant les expulsions – avec un angle plus progressiste qui vise à faciliter la recherche d’emploi pour les immigrés sans papiers et les demandeurs d’asile. Le projet de loi a rencontré une forte opposition à gauche et à droite, et Les Républicains ont présenté leur propre proposition, plus à droite, le mois dernier.

Mujtaba Rahman, directeur général pour l’Europe du cabinet de conseil Eurasia Group, a déclaré dans une note de recherche que Macron pense probablement que pour éviter d’être un « canard boiteux » pendant les quatre prochaines années, « il doit prouver qu’il n’est pas voué à l’impuissance domestique au sein du quatre prochains mois. » Il peut espérer une victoire relativement facile sous la forme d’une augmentation prévue de 30% des dépenses de défense et d’un programme de modernisation de l’équipement militaire, a déclaré Rahman, car cela n’est en grande partie controversé que sur la gauche du spectre politique. Un autre objectif clé pour Macron et le ministre des Finances Bruno Le Maire est un projet de loi sur l’industrie verte qui, selon Rahman, recueillera probablement suffisamment de soutien pour être adopté dans les mois à venir. Présenté au Parlement le 16 mai et fixé pour une première lecture le 19 juin, il s’agit d’un vaste effort vers une « réindustrialisation » décarbonée de la France, avec des mesures comprenant des milliards de subventions pour des projets industriels verts, des projets d’énergie verte et des réductions de la bureaucratie pour création de nouvelles usines. Macron a simultanément poussé à attirer les usines de véhicules électriques alors que l’Europe se démène pour augmenter sa capacité, offrant des crédits d’impôt pour les investissements respectueux de l’environnement, et pousser l’UE pour devenir compétitif avec la loi américaine sur la réduction de l’inflation ; ainsi que courtiser les cadres – y compris Elon Musk – pour augmenter les investissements étrangers dans le pays. Plus controversée, ajoute Rahman, est la « dose de protectionnisme » dans le projet de loi de Macron qui verra les subventions vertes, y compris pour les consommateurs qui achètent des voitures électriques, appliquées uniquement aux biens qui respectent les réglementations environnementales de l’UE, à l’exclusion de nombreux produits fabriqués en Chine.

Alors qu’il a uni des factions de la société française, y compris les syndicats, la gauche et l’extrême droite contre lui, Macron a des réalisations économiques à souligner, selon Holger Schmieding, économiste en chef chez Berenberg. « La France est désormais un bien meilleur endroit pour investir et créer des emplois. Elle est désormais bien en avance sur l’Allemagne pour la création d’emplois, les start-ups et l’investissement des entreprises. Cela est largement attribuable à l’agenda de Macron », a déclaré Schmieding, ajoutant que la France remplaçait l’Allemagne. la grande économie européenne la plus dynamique. Macron continuera de dérouler le tapis rouge aux investisseurs, a déclaré Schmieding, tout en générant une augmentation significative des investissements verts au fil du temps.

Quelques amis

Pourtant, les années à venir seront une lutte difficile pour Macron sur le plan politique, ont déclaré des analystes. « Macron continuera de promouvoir un programme pro-entreprise, comme le montrent ses réformes du droit du travail, mais les mesures supplémentaires seront probablement fragmentaires et nécessiteront de longues négociations pour être adoptées », a déclaré Zandra Kellert, directrice associée du cabinet de conseil Control Risks. Il se concentrera, a-t-elle dit, sur le leadership au sein de l’UE, l’établissement de relations à l’étranger, la promotion de changements réglementaires au niveau de l’UE et la stimulation des entreprises françaises alors que l’Europe prend une inclinaison plus protectionniste.

Le président français Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping se serrent la main lors d’une réunion du conseil d’affaires franco-chinois à Pékin, en Chine, le 6 avril 2023. Piscine | Reuter