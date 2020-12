PARIS – Il était le garçon merveille de la politique occidentale en 2017, planant au-dessus des clivages dépassés entre la gauche et la droite. Il était l’ancien banquier intelligent qui allait transformer une société liée à la tradition en une nation en démarrage. Il était le rempart libéral contre la montée du populisme en Europe – un anti-Trump.

Mais en vue de sa prochaine élection, le président Emmanuel Macron a viré à droite, s’aliénant les anciens partisans et les membres actuels de son propre parti.

Une gestion souvent incohérente de la pandémie de coronavirus a terni l’image compétente de M. Macron. Et après trois récents attentats terroristes islamistes en France, M. Macron a fait avancer des projets de loi sur la sécurité et l’extrémisme islamiste qui ont sonné l’alarme chez certains Français, le Les Nations Unies et international droits humains groupes.