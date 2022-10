Macron au centre de l’Europe avec une nouvelle initiative au sommet

PRAGUE (AP) – Sourire clignotant, levant le pouce, Emmanuel Macron apparaît à nouveau au centre de l’Europe – littéralement.

La photo de plus de 40 dirigeants européens entourant le président français a assuré jeudi une image symbolique d’unité du continent face à l’invasion russe de l’Ukraine, faisant du sommet inaugural de la Communauté politique européenne un premier succès pour Macron, qui a lancé l’idée il y a quelques mois. depuis.

“C’est un grand jour pour vous”, a déclaré le Premier ministre tchèque Petr Fiala à Macron en l’accueillant pour la réunion au château de Prague en République tchèque.

Le forum visant à renforcer la sécurité et la prospérité à travers le continent a réuni des membres actuels de l’UE, des partenaires potentiels dans les Balkans et en Europe de l’Est, ainsi que la Grande-Bretagne et la Turquie. La Russie était la seule grande puissance européenne non invitée, avec son voisin et partisan de la guerre, la Biélorussie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui a prononcé un discours par vidéoconférence, a déclaré : « Nous avons reçu non seulement un autre format de coopération en Europe, mais une opportunité extrêmement puissante de rétablir la paix en Europe.

D’autres dirigeants ont remercié Macron pour son initiative, malgré les inquiétudes initiales de certains selon lesquelles cela pourrait ralentir l’expansion de l’Union européenne.

Lors d’une conférence de presse, Macron a déclaré que la réunion avait envoyé un message “puissant”. “A l’échelle du continent, nous essayons de résoudre les problèmes”, a-t-il déclaré.

La prochaine réunion aura lieu en Moldavie au printemps.

A Prague, Macron a poursuivi son activisme diplomatique. Cela est passé de l’amélioration des relations franco-britanniques complexes à la tentative d’apaiser certaines tensions régionales.

La Première ministre britannique Liz Truss, qui avait récemment exprimé son désir de « se réengager » avec la France suite aux tensions post-Brexit, a qualifié Macron « d’ami ».

“Ce dont nous parlons, c’est de la manière dont le Royaume-Uni et la France peuvent travailler plus étroitement ensemble”, a-t-elle déclaré.

Aux côtés du président du Conseil européen Charles Michel, Macron a pu réunir autour de la table les dirigeants des ennemis historiques que sont la Turquie et l’Arménie ainsi que l’Azerbaïdjan. Le mois dernier, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont négocié un cessez-le-feu pour mettre fin à une flambée de combats qui a tué 155 soldats des deux côtés.

Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont également rencontré successivement les dirigeants du Kosovo et de la Serbie. L’UE a supervisé des années de pourparlers infructueux pour normaliser les relations entre les deux pays, affirmant que c’est l’une des principales conditions préalables à leur éventuelle adhésion au bloc des 27 nations. La Serbie a refusé de reconnaître la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008.

Élu pour la première fois en 2017, Macron a toujours prôné une approche pro-européenne ambitieuse et a à chaque fois cherché à jouer un rôle clé dans la diplomatie mondiale. L’invasion de l’Ukraine par la Russie n’a fait que renforcer ses vues.

En avril, Macron a été réélu pour un second mandat, l’emportant sur sa rivale nationaliste d’extrême droite Marine Le Pen au second tour.

Cela a renforcé sa position de joueur senior en Europe, car l’autre poids lourd, le chancelier allemand Olaf Scholz, est encore relativement nouveau à ce poste après avoir succédé à Angela Merkel l’année dernière.

Macron a également occupé la présidence tournante de l’Union européenne au cours du premier semestre de l’année, défendant les sanctions contre Moscou en guise de punition pour sa guerre contre l’Ukraine.

Chez lui, cependant, il est apparu affaibli après que les élections législatives de juin lui aient fait perdre sa majorité à la chambre basse du parlement, l’Assemblée nationale, le forçant à des manœuvres politiques.

Pourtant, sa popularité est restée relativement élevée tout au long de l’été, en partie grâce à une série de mesures nationales visant à aider les Français à faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, notamment un plafonnement des prix du gaz et de l’électricité.

Fervent défenseur du multilatéralisme, Macron aura bientôt d’autres occasions de faire valoir ses vues sur la scène internationale.

Il devrait se rendre le mois prochain en Égypte pour le prochain sommet des Nations Unies sur le changement climatique et au sommet du Groupe des 20 principaux pays riches et en développement à Bali, en Indonésie.

Il se rendra ensuite début décembre à Washington pour la première visite d’Etat du mandat du président Joe Biden, signe que les relations entre Paris et Washington ont bouclé la boucle. La relation s’est effondrée l’année dernière après que les États-Unis ont annoncé un accord pour vendre des sous-marins nucléaires à l’Australie. La décision des États-Unis a sapé un accord qui avait été conclu pour que la France vende des sous-marins à moteur diesel à l’Australie.

Depuis, l’administration Biden a fait l’éloge de Macron pour avoir été l’un des alliés occidentaux les plus virulents en condamnant l’attaque de la Russie contre l’Ukraine.

Sylvie Corbet, Associated Press