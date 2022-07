Macron au Cameroun au début d’une tournée africaine dans 3 pays

A Yaoundé, la capitale du Cameroun, pour une visite de trois jours dans ce pays d’Afrique centrale, Macron s’est ensuite rendu au Bénin et en Guinée Bissau.

YAOUNDE, Cameroun – Le président français Emmanuel Macron, au Cameroun pour commencer sa tournée africaine dans 3 pays, devrait discuter de la crise alimentaire en Afrique provoquée par la guerre de la Russie en Ukraine, de la nécessité pour le Cameroun d’augmenter sa production agricole et de la recrudescence du pays dans insécurité.

Le gouvernement camerounais a donné un coup de jeune à la capitale pour la visite de Macron. Des bulldozers ont rasé des étals de marché et des cabanes de fortune dans toutes les rues de Yaoundé où passera l’envoyé de Macron.

L’État centrafricain est également aux prises avec un conflit séparatiste qui a tué au moins 3 300 personnes et déplacé plus de 750 000 personnes en cinq ans, selon l’ONU. Les rebelles se battent pour que la minorité anglophone du Cameroun ait un pays indépendant appelé Ambazonie.

Le Cameroun affirme que la France soutient son armée pour combattre les séparatistes et la violence djihadiste des rebelles nigérians de Boko Haram, mais n’a donné aucun détail sur le nombre d’armes reçues de la France.

“La discussion devrait tourner autour d’une transition pacifique du pouvoir au Cameroun et aussi des questions des droits de l’homme et de la démocratie au Cameroun”, a déclaré le prince Ekosso, chef du Parti socialiste démocrate uni.

Le Cameroun a signé un traité de défense avec la Russie et a accepté que la Chine mène des activités minières, ce qui a réduit l’influence de la France dans le pays, a-t-il déclaré.

Le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau devraient demander à Macron de reconsidérer les sanctions commerciales de l’UE contre la Russie, a déclaré la Ligue des consommateurs du Cameroun. Le groupe de défense des consommateurs accuse les sanctions de l’UE des pénuries de carburant et de blé et de la hausse des prix des denrées alimentaires en Afrique.