Macron arrive en Nouvelle-Calédonie frappée par les émeutes – DW – 23/05/2024

Le président Emmanuel Macron a rencontré mercredi les responsables locaux de Nouvelle-Calédonie, à la recherche d’une solution politique pour mettre fin aux émeutes dans l’archipel français du Pacifique Sud.

Une récente modification du droit de vote, adoptée en France métropolitaine, a aggravé les tensions ethniques en Nouvelle-Calédonie et y a déclenché des violences meurtrières.

Les Kanaks autochtones recherchent l’indépendance d’un territoire de 270 000 habitants et considèrent les changements comme faisant partie d’un effort visant à anéantir ce rêve.

Rétablir le calme : priorité absolue

A son arrivée à l’aéroport international de La Tontouta, Macron a déclaré que le retour au calme était la priorité absolue.

Six personnes ont été tuées dans des émeutes qui ont laissé une série de magasins pillés et de voitures et d’entreprises incendiées depuis leur début il y a plus d’une semaine.

La volonté de Macron, comme celle de ses ministres et du gouvernement, était « d’être aux côtés du peuple et de voir le retour à la paix, au calme et à la sécurité dans les plus brefs délais ».

« Nous discuterons des questions de reconstruction économique, de soutien et de réponse rapide, ainsi que des questions politiques les plus délicates, tout en évoquant l’avenir de la Nouvelle-Calédonie », a ajouté Macron.

« D’ici la fin de la journée, des décisions seront prises et des annonces seront faites. »

Quelque 3 000 agents de sécurité ont été déployés en Nouvelle-Calédonie et le président français a insisté sur le fait qu’ils y resteraient aussi longtemps que nécessaire.

La décision de renforcer la sécurité en Nouvelle-Calédonie pourrait laisser la France un peu exposée à l’intérieur, notamment avec l’accord de Paris. Jeux olympiques et paralympiques à l’horizon.

Alors que Macron s’est déclaré opposé à la prolongation de l’état d’urgence actuel, il a déclaré que celui-ci ne pourrait être levé que si tous les dirigeants politiques appelaient à la suppression des barricades et des barrages routiers.

Marcon cherche à rétablir l’ordre

L’Elysée a déclaré que la visite de Macron se concentrerait sur le rétablissement de l’ordre et la promotion des pourparlers entre les dirigeants locaux. La visite discuterait également de l’importante reconstruction nécessaire après les violences, dont les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de millions d’euros (dollars).

« Face à la montée des violences, la priorité est le retour de l’ordre pour permettre la reprise du dialogue en Nouvelle-Calédonie », a déclaré la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot.

« Nous sommes clairs : il reste beaucoup à faire avant le retour à la normale. Le gouvernement est pleinement mobilisé. »

Qu’est-ce qui a déclenché les troubles ?

Les violences ont explosé le 13 mai alors celui de la France Le Parlement de Paris a débattu des modifications à la Constitution française qui ouvriraient les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie.

La proposition étendrait le droit de vote aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 10 ans, considérées comme moins susceptibles d’être favorables à l’indépendance.

Les députés français déclenchent des émeutes en Nouvelle-Calédonie Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

Les opposants craignent que cette mesure profite aux politiciens pro-français et nuise à la cause séparatiste lors d’un futur référendum sur l’indépendance.

Ces troubles sont les pires depuis une quarantaine d’années et surviennent après des décennies de tensions entre les autochtones Kanak et les descendants de colons et d’autres personnes installées en Nouvelle-Calédonie et souhaitant rester en France.

Le la violence est continueavec six personnes décédées jusqu’à présent et une traînée de voitures incendiées et de magasins pillés laissés sur place.

Deux écoles primaires et 300 voitures chez un concessionnaire ont été incendiées dans la nuit de mercredi à Nouméa, la capitale, a indiqué la mairie à l’agence de presse AFP.

Les partisans de l’indépendance et d’autres personnes cherchant à protéger les maisons et les villages de la violence ont érigé des barricades dans les rues.

Le Haut-commissariat de Nouvelle-Calédonie a indiqué mercredi que quelque 1 050 renforts de gendarmerie, de police et de sécurité civile avaient été déployés et que plus de 90 barrages routiers ont été démantelés.

rc/wmr (AFP, Reuters, AP)