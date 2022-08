Macron approuve l’élargissement de l’Otan

Plus des deux tiers des membres de l’alliance ont désormais accepté l’adhésion de la Finlande et de la Suède

Le président français Emmanuel Macron a signé samedi les documents officiels approuvant les candidatures de la Finlande et de la Suède pour devenir membres de l’OTAN. Alors que Macron appelait autrefois le bloc militaire dirigé par les États-Unis “mort cérébrale,” il a changé de cap depuis que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine.

Le parlement français a approuvé la proposition d’élargissement au début du mois, après que les deux pays nordiques ont demandé à rejoindre l’alliance en mai. En demandant au bloc occidental d’adhérer, les deux ont renoncé à leur non-alignement antérieur, la Finlande étant officiellement neutre depuis peu après la Seconde Guerre mondiale et la Suède depuis le début du XIXe siècle.

« Ce choix souverain de la Finlande et de la Suède, deux partenaires européens, permettra de renforcer leur sécurité face à la menace actuelle dans leur voisinage immédiat », lire un communiqué de l’Elysée cité par l’agence de presse AFP, avec le “menace” en question faisant vraisemblablement référence à la Russie.

Lire la suite La Russie qualifie la France d’État “inamicale”

Alors que Moscou a mis en garde la Suède et la Finlande en mai contre “de graves conséquences militaires et politiques” S’ils devaient accepter leur candidature à l’OTAN, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie n’ayant aucun différend territorial avec l’un ou l’autre État, Moscou est relativement peu perturbée par cette perspective.

En revanche, la Russie a décrit pendant des décennies la perspective d’une Ukraine alignée sur l’OTAN comme une menace inacceptable pour la sécurité, envoyant finalement des troupes dans le pays en partie dans le but d’empêcher ce résultat. Si l’Ukraine avait rejoint l’alliance, sa revendication territoriale sur la Crimée – qui a voté pour rejoindre la Fédération de Russie en 2014 – aurait pu mettre l’OTAN en conflit direct avec la Russie.

Tous les 30 membres de l’OTAN doivent ratifier les nouveaux ajouts à l’alliance. La Turquie a menacé en mai d’opposer son veto aux candidatures d’adhésion de la Finlande et de la Suède, citant le soutien présumé de Stockholm et d’Helsinki aux Kurdes qu’Ankara considère comme des terroristes. Un accord provisoire entre la Turquie et les pays nordiques a apparemment été conclu, la Suède ayant annoncé jeudi l’extradition d’un ressortissant turc vers son pays d’origine. On ne sait pas si le suspect figurait sur la liste des terroristes présumés recherchés par Ankara.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré jeudi que son gouvernement rencontrerait des responsables finlandais et suédois plus tard ce mois-ci pour discuter plus avant des candidatures des deux États à l’OTAN.

LIRE LA SUITE: L’OTAN “plus forte que jamais” selon Biden

Plus de 20 des 30 membres de l’OTAN ont désormais ratifié l’adhésion de la Finlande et de la Suède. Le président américain Joe Biden a signé les documents officiels mardi.

La signature de Macron intervient trois ans après avoir décrit l’alliance de l’époque de la guerre froide comme “mort cérébrale,” et a suggéré que l’UE s’occupe de ses propres besoins de défense avec une armée européenne commune. Cependant, Macron a depuis changé sa position, décrivant le conflit en Ukraine comme un “électrochoc du réveil” pour l’OTAN.

Le président français, cependant, a évité certaines des rhétoriques anti-russes les plus dures de ses alliés de l’OTAN. Bien que la France ait soutenu des séries successives de sanctions de l’UE et envoyé des armes à l’Ukraine, Macron a déclaré à une équipe de documentaires français en juin que son objectif était de “aider l’Ukraine à gagner… pas à se battre contre la Russie, encore moins à l’anéantir”, comme il a dit que “Anglo saxon” les dirigeants veulent faire.