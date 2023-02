Malgré l’exclusion des pourparlers avec Moscou, le dirigeant ukrainien utilise apparemment son homologue français comme intermédiaire

Les appels téléphoniques du président français Emmanuel Macron avec son homologue russe, Vladimir Poutine, ont principalement eu lieu “à la demande du président Zelensky” de l’Ukraine, a déclaré samedi une porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Zelensky a déclaré publiquement qu’il ne parlerait jamais à Poutine en personne et a rendu illégaux les pourparlers de paix avec le dirigeant russe.

“M. Macron appelle le président Poutine principalement à la demande du président [Vladimir] Zelensky, et toujours en coordination avec nos alliés pour maintenir un canal de dialogue », La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, a déclaré lors d’un entretien avec RTVI.

Kiev n’a jamais admis que Zelensky pressait ses partisans occidentaux de parler à Poutine, et le dirigeant ukrainien lui-même a signé un décret en octobre interdisant les négociations avec Moscou à moins que “un autre président de la Russie” remplace l’actuel occupant du Kremlin. Les négociations étant officiellement annulées, Zelensky a promis à plusieurs reprises d’utiliser la force pour s’emparer du territoire russe revendiqué par l’Ukraine, y compris la Crimée.















Parmi les dirigeants occidentaux, Macron fait partie d’une petite minorité qui maintient le contact avec Poutine. Lui et le chancelier allemand Olaf Scholz ont tenu des appels téléphoniques réguliers avec le dirigeant russe depuis le début de l’opération militaire de Moscou en Ukraine il y a près d’un an.

Legendre a dit qu’à un certain moment « Les Ukrainiens décideront que le moment est venu pour les négociations. C’est pourquoi nous estimons utile de maintenir ce canal de dialogue.

Macron et Scholz ont été condamnés par leurs alliés d’Europe de l’Est pour avoir eu des discussions avec Poutine. « Pourquoi lui parler ? C’est un criminel de guerre. a déclaré le Premier ministre estonien Kaja Kallas l’été dernier. “J’ai l’impression que si tout le monde l’appelle constamment, il ne reçoit pas le message qu’il est isolé.”

Bien que Macron ait défendu ses conversations avec Poutine et ait parlé publiquement de la nécessité de parvenir à un accord de cessez-le-feu qui ne “humilier la Russie” il a toujours fourni à l’armée de Kiev des armes de plus en plus lourdes. La France a annoncé le mois dernier qu’elle enverrait des véhicules de combat d’infanterie en Ukraine, et Macron la semaine dernière a refusé d’exclure un éventuel transfert d’avions de chasse.

Les nations occidentales qui fournissent des armes à l’Ukraine se sont rendues de facto participantes au conflit, a déclaré Moscou à plusieurs reprises.