Macron appelle Israël à cesser de tuer les femmes et les bébés de Gaza

Par Katya Adler et Toby Luckhurst

BBC News, Paris

10 novembre 2023 Mis à jour il y a 2 heures

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, Le président français Macron exhorte Israël à cesser de tuer les femmes et les enfants de Gaza

Israël doit cesser de tuer des bébés et des femmes à Gaza, a déclaré le président français Emmanuel Macron à la BBC.

Dans une interview exclusive à l’Élysée, il a déclaré qu’il n’y avait « aucune justification » à l’attentat, affirmant qu’un cessez-le-feu bénéficierait à Israël.

Tout en reconnaissant le droit d’Israël à se protéger, « nous les exhortons à arrêter ces bombardements » à Gaza, a-t-il déclaré.

Mais il a également souligné que la France “condamne clairement” les actions “terroristes” du Hamas.

La France – comme Israël, les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays occidentaux – considère le Hamas comme une organisation terroriste.

Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait que d’autres dirigeants – notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni – se joignent à ses appels à un cessez-le-feu, il a répondu : « J’espère qu’ils le feront. »

Israël affirme qu’il attaque des cibles militaires conformément au droit international et prend des mesures pour réduire le nombre de victimes civiles, comme émettre des avertissements avant les frappes et appeler la population à évacuer.

S’exprimant au lendemain d’une conférence d’aide humanitaire à Paris sur la guerre à Gaza, M. Macron a déclaré que la “conclusion claire” de tous les gouvernements et agences présents à ce sommet était “qu’il n’y a pas d’autre solution qu’une pause humanitaire d’abord, en passant par une cessez-le-feu, qui permettra [us] pour protéger… tous les civils n’ayant rien à voir avec les terroristes”.

“De facto – aujourd’hui, des civils sont bombardés – de facto. Ces bébés, ces dames, ces personnes âgées sont bombardés et tués. Il n’y a donc aucune raison et aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter.”

Il a déclaré que ce n’était pas son rôle de juger si le droit international avait été violé.

« Nous partageons la douleur d’Israël »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réagi rapidement aux commentaires de M. Macron, affirmant que les pays devraient condamner le Hamas, et non Israël.

“Les crimes commis par le Hamas [is] “Ce qui est commis aujourd’hui à Gaza sera commis demain à Paris, à New York et partout dans le monde”, peut-on lire dans un communiqué du bureau de M. Netanyahu.

Dans une large interview à la fin de la première journée du Forum annuel de Paris sur la paix, le président Macron a également évoqué :

Les craintes d’un débordement de la violence du Moyen-Orient vers la France incitent les citoyens de toutes confessions à s’unir contre l’antisémitisme.

l’invasion de l’Ukraine par la Russie, affirmant qu’il était du « devoir » de la France d’aider l’Ukraine – mais suggérant qu’il pourrait y avoir un moment pour des « négociations justes et bonnes » avec Moscou

Extrémisme en ligne, affirmant que Meta et Google, la société mère de Facebook, “ne tiennent tout simplement pas leurs promesses” en matière de modération

Et les dangers du changement climatique, affirmant qu’il pousse les gens du monde entier vers le « terrorisme ».

En commençant par évoquer Gaza, M. Macron a déclaré que la France « condamne clairement » les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui ont déclenché la guerre. Des hommes armés du Hamas ont tué environ 1 200 personnes et pris 240 autres en otages lors de leur attaque transfrontalière sans précédent lancée ce jour-là.

“Nous partageons [Israel’s] douleur. Et nous partageons leur volonté de se débarrasser du terrorisme. Nous savons ce que signifie le terrorisme en France. » Mais il a déclaré qu’il n’y avait « aucune justification » aux bombardements continus de civils à Gaza.

“C’est extrêmement important pour nous tous, en raison de nos principes, parce que nous sommes des démocraties. Il est important, à moyen et long terme, ainsi que pour la sécurité d’Israël elle-même, de reconnaître que toutes les vies comptent.”

Légende, Le président français a donné l’interview après la première journée du Forum de Paris sur la paix, un sommet annuel dans la capitale française

Lorsqu’on lui a demandé, il a refusé de dire qu’Israël avait violé le droit international à Gaza. “Je ne suis pas un juge. Je suis un chef d’Etat”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne serait pas juste de critiquer Israël de cette manière – “un partenaire et un ami” – juste un mois après son attaque.

Mais M. Macron a déclaré qu’il n’était pas d’accord sur le fait que la meilleure façon pour Israël de “protéger” [itself] bombarde à grande échelle Gaza”, affirmant que cela créait “du ressentiment et de mauvais sentiments” dans la région, ce qui prolongerait le conflit.

Après un mois de bombardements israéliens et près de deux semaines après qu’Israël a lancé une offensive terrestre majeure sur le territoire, le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré vendredi que 11 078 personnes avaient été tuées, tandis que 1,5 million avaient fui leurs maisons.

Condamner l’antisémitisme “sans ambiguïté”

A la veille d’une marche contre l’antisémitisme dimanche à laquelle participera une grande partie de la classe politique française, le président Macron a appelé tous les citoyens français à condamner les actes antisémites “sans ambiguïté”.

Il a ajouté que la France comptait probablement la plus grande communauté musulmane d’Europe, ainsi qu’une importante communauté juive, et qu’avec la France et le reste de l’Europe connaissant une forte montée de l’antisémitisme, tous les citoyens français devaient s’unir contre l’antisémitisme et devaient « partager la douleur ou la souffrance ». compassion des Palestiniens”.

Légende, M. Macron a accordé l’interview exclusive à la BBC à l’Élysée

M. Macron est ensuite passé à d’autres questions mondiales, notamment à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.

Il a déclaré que si la Russie était autorisée à gagner sa guerre, « vous aurez une nouvelle puissance impériale » en Europe, qui pourrait menacer d’autres anciens États soviétiques comme la Géorgie et le Kazakhstan, ainsi que l’ensemble du continent.

“Parce que c’est définitivement l’impérialisme et le colonialisme que la Russie fait. [in Ukraine],” il a dit.

Le président français a déclaré qu’il était du « devoir » de son pays et de tous les pays de soutenir l’Ukraine dans sa défense. Mais il a également déclaré que le mois prochain serait critique, alors que le pays peine à reconquérir les terres perdues lors d’opérations de contre-offensive.

Il a ajouté qu’il n’était “pas encore” temps pour l’Ukraine de s’asseoir à la table des négociations et a souligné que la décision de négocier revenait uniquement à Kiev. Mais il a ajouté qu’un moment viendrait peut-être pour “avoir des négociations justes et bonnes, et revenir à la table pour trouver une solution avec la Russie”.

M. Macron a également évoqué l’extrémisme en ligne, un sujet clé du Forum de Paris sur la paix. Il a pointé du doigt Meta et Google, la société mère de Facebook, affirmant que les entreprises « ne tiennent tout simplement pas » les promesses qu’elles ont faites de modérer les discours de haine sur leurs plateformes.

Il a déclaré que de nombreuses plateformes en ligne manquaient de modérateurs suffisants pour le contenu en langue française, qualifiant cela de « honte » et promettant de « les pousser » sur la question – bien qu’il ait déclaré que TikTok avait amélioré le nombre de modérateurs pour son contenu en langue française.

Et il a déclaré que le changement climatique provoquait le terrorisme dans certaines parties du monde, mentionnant spécifiquement les effets du réchauffement climatique sur la baisse des niveaux d’eau du lac Tchad en Afrique de l’Ouest.

“En raison du changement climatique, de nombreuses familles vivant comme pêcheurs [suffered]… De nombreuses espèces ont simplement disparu. Et ça a créé de la politique [that] a poussé beaucoup de gens au terrorisme. »

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il s’était déjà senti déprimé par le grand nombre de problèmes auxquels le monde est confronté, M. Macron a répondu qu’il y voyait “une chance et un honneur d’avoir des responsabilités”. [as head of state]”.

“Nous avons besoin d’une coopération internationale [to tackle global issues]… C’est une chance unique.”

