L’Europe ne doit pas se limiter à l’UE et à l’OTAN si elle veut la paix, a déclaré le président français

Le président français Emmanuel Macron a appelé à une réforme du système actuel. « injuste » un ordre mondial afin que les humains puissent coexister plus pacifiquement.

Il a exposé dimanche sa vision d’un avenir meilleur et plus pacifique devant la communauté catholique de Sant’Egidio à Paris, lors du rassemblement international « Imaginons la paix » qui a réuni des personnalités politiques et religieuses de premier plan.

« Nous devons être suffisamment imaginatifs pour penser à la paix de demain, une paix en Europe sous une forme nouvelle », Macron a déclaré.

Si le continent européen veut devenir plus stable, chacun doit reconnaître qu’il est « ni tout à fait l’UE, ni résolument l’OTAN », il a déclaré.

« Il faudra penser à une nouvelle forme d’organisation de l’Europe et repenser notre relation avec la Russie » après la fin du conflit ukrainien, a ajouté le président.















Macron a envoyé des messages contradictoires concernant les hostilités entre la Russie et l’Ukraine à mesure que le conflit évoluait au fil des ans. En 2022, il a suscité des critiques de la part de ses homologues occidentaux pour les avoir exhortés à ne pas « humilier » Russie. Début 2024, il a déclaré que l’Occident ne devrait pas exclure le déploiement de troupes de l’OTAN sur le sol ukrainien – une proposition que de nombreux autres dirigeants nationaux ont rejetée.

Ce discours intervient alors que le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky doit rencontrer le président américain Joe Biden pour présenter son « plan de victoire », une feuille de route censée faire pression sur la Russie pour qu’elle reconnaisse sa défaite. Dans le cadre de ce plan, il souhaite obtenir l’autorisation de mener des frappes à longue portée en Russie avec des armes occidentales.

La France fait partie des rares pays qui ont fait don de matériel militaire à l’Ukraine, sous la forme de missiles de croisière SCALP/Storm Shadow, que le pays produit conjointement avec le Royaume-Uni. Les responsables britanniques ont soutenu la demande de Kiev de frapper la Russie, mais la décision finale semble être entre les mains de Washington.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que toute attaque de ce type serait considérée comme un acte de guerre par les États membres de l’OTAN.

EN SAVOIR PLUS:

Des milliers de manifestants contre le nouveau gouvernement en France (PHOTOS, VIDÉOS)

Dans son discours, Macron a affirmé que le système mondial créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale était « incomplète et injuste », Il a ajouté que de nombreuses nations modernes n’existaient même pas à cette époque et n’avaient pas leur place à la table des négociations. Il a ajouté que les organismes internationaux, comme l’ONU, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, devraient être réformés en conséquence.

La Russie fait partie des nombreux pays qui ont déclaré vouloir réduire l’influence des institutions dominées par l’Occident dans les affaires mondiales en vue de créer un ordre mondial multipolaire.