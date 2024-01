Macron annonce des missiles et des bombes pour l’Ukraine et suggère qu’il pourrait travailler avec Trump

PARIS (AP) — Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi son intention de livrer davantage de missiles de croisière à longue portée ainsi que bombes en Ukraine et lui a suggéré de trouver des moyens de travailler avec Donald Trump au cas où il remporterait une autre présidence.

“Je prends les dirigeants que le peuple me donne”, a déclaré le dirigeant français, ajoutant qu’il était prêt à parler à “n’importe qui” lorsque les intérêts de la France sont en jeu.

« J’ai dû faire cela avec le président Trump tout au long de son mandat », a déclaré Macron. Il a noté que même s’ils ont trouvé une cause commune sur certaines questions, ils étaient divisés sur d’autres, notamment la lutte contre le changement climatique et la fiscalité.

Les réflexions de Macron sur Trump ont eu lieu lors d’une conférence de presse de grande envergure au cours de laquelle il a abordé toute une série de questions nationales et internationales pendant plus de deux heures.

Il a averti que, quel que soit le vainqueur de la Maison Blanche, l’Europe devrait se préparer à la possibilité que les priorités américaines se situent ailleurs.

« Ils partagent nos valeurs, mais c’est une démocratie qui traverse aussi une crise », a déclaré Macron. Il a déclaré que « sa première priorité est elle-même » et que sa seconde priorité est la Chine.

« Nous, Européens, devons donc tous être clairs à ce sujet. C’est aussi pour cela que je veux une Europe plus forte, qui sache se protéger et qui ne dépend pas des autres », a-t-il déclaré. “C’est ainsi que je me prépare aux élections américaines, quel que soit leur résultat.”

Tournant en Ukraine, Macron a déclaré qu’il s’y rendrait le mois prochain et finaliserait un accord de sécurité avec le gouvernement de Kiev. Il a déclaré qu’une victoire russe saperait l’ordre international fondé sur des règles et rendrait la vie « impossible » aux voisins de la Russie.

“Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner et nous ne devons pas le faire”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la France prévoyait de livrer une quarantaine de missiles à longue portée et « plusieurs centaines de bombes qu’attendent nos amis ukrainiens ». Elles viendront s’ajouter aux précédentes livraisons françaises d’artillerie, de chars légers et d’autres matériels militaires, formation des troupes ukrainiennes, et les efforts français pour stimuler la production et les achats d’armes ukrainiens.

Une grande partie de la conférence de presse de Macron aux heures de grande écoute s’est concentrée sur les questions intérieures. Il a présenté de vastes plans pour renforcer et mieux préparer la France aux crises mondiales, affirmant que le pays a « tous les atouts pour réussir ».

L’événement était la dernière tentative de Macron pour revigorer sa présidence après des batailles intérieures meurtrières, notamment sur l’âge de la retraite en France et sur la manière de mieux contrôler l’immigration, et les émeutes de l’année dernière. balayé des centaines de villesvilles et villages après la fusillade mortelle par la police d’un adolescent.

Dans une année où la France sera sur le devant de la scène mondiale en tant qu’hôte de les Jeux olympiques d’été de Paris, Macron cherche un nouveau départ en 2024. La semaine dernière, Macron a installé un nouveau Premier ministre, le plus jeune que la France ait jamais connu, et de nouveaux ministres. premier ministre Gabriel Attal34 ans, et des membres du Cabinet ont regardé, assis ensemble d’un côté, Macron tenir son tribunal à l’Elysée mardi soir.

À propos de son nouveau gouvernement, Macron a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il fasse preuve « d’audace, d’efficacité et d’action ». Sur un fond bleu, blanc et rouge, il s’est penché en profondeur sur les problèmes de la vie quotidienne, depuis les coûts des soins de santé et le temps que les enfants passent devant les écrans jusqu’à la scolarisation et la manière d’augmenter le taux de natalité en France.

Le deuxième mandat de Macron à la présidence est entravé par son absence de majorité au Parlement. Il doit lutter pour rester pertinent et ne pas devenir un canard boiteux. La conférence de presse avait pour but de montrer qu’il a toujours de l’ambition et des projets, programmée en soirée pour toucher un large public. Il parlait souvent sans notes.

Macron lorgne également sur son héritage. Constitutionnellement interdit de briguer un troisième mandat consécutif en 2027, Mâcon court le risque d’être remplacé par l’un de ses opposants politiques les plus tenaces : la leader d’extrême droite Marine Le Pen.

Battus par Macron lors des élections présidentielles de 2017 et 2022, Le Pen et son parti du Rassemblement national se sont renforcés sous le règne de Macron.

Macron s’est montré particulièrement animé mardi soir en parlant du camp de Le Pen, le qualifiant de « parti du mensonge ».

Il a affirmé qu’une victoire de l’extrême droite en 2027 n’était pas écrite.

«Beaucoup de choses se passent en trois ans et demi», a-t-il déclaré.

___

Leicester a contribué depuis Le Pecq, France.