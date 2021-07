Macron annonce de mauvaises nouvelles à la France: passeports vaccins, vaccins obligatoires pour les agents de santé ET réforme des retraites impopulaire

Dans une allocution télévisée lundi, Macron a annoncé que les vaccinations contre le coronavirus seront obligatoires pour les travailleurs de la santé en France, et un « passe santé » prouver le statut vaccinal, ou un test négatif pour Covid-19, sera nécessaire pour monter à bord d’un train ou visiter les restaurants, théâtres, bars et cinémas à partir du mois d’août. Tous les français de plus de 12 ans auront besoin d’un pass.

« Nous allons prolonger au maximum le pass sanitaire pour pousser le plus grand nombre d’entre vous à se faire vacciner », dit Macron.

Les vaccinations contre le Covid pour la population générale ne seront pas obligatoires dans un avenir proche, mais Macron n’a pas retiré l’option de la table. Si les taux de vaccination n’augmentent pas, le président a averti qu’il « poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français.

De plus, bien qu’un test PCR négatif soit suffisant pour obtenir une « passe-santé », Macron a déclaré que le gouvernement ne distribuerait plus de tests Covid gratuits à partir de l’automne.

Environ 36% des 67 millions de Français ont été entièrement vaccinés contre Covid-19, mais le nombre de nouveaux cas de coronavirus augmente régulièrement depuis début juillet, entraîné par la variante Delta, plus contagieuse.

Reuters a noté lundi que la France a un « retranché » mouvement anti-vaccin qui sera probablement mécontent de la campagne de vaccination agressive de Macron.

Pourtant, davantage de citoyens français seront probablement mécontents des réformes des retraites proposées par Macron, dont il a annoncé lundi qu’elles seraient lancées une fois la pandémie terminée. « sous contrôle. » Les réformes – qui impliqueront probablement le relèvement de l’âge de la retraite en France et la fusion des 42 régimes de retraite distincts du pays en un seul système basé sur des points – ont déjà déclenché de nombreuses protestations et émeutes entre leur annonce en 2019 et le début de la pandémie de coronavirus en mars dernier.

