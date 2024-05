Macron affirme que les troupes françaises resteront en Nouvelle-Calédonie « aussi longtemps que nécessaire » | Actualités politiques

Le président français est en visite dans le territoire du Pacifique, où les projets de réforme électorale ont alimenté les pires troubles depuis plus de 30 ans.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que les soldats français resteraient en Nouvelle-Calédonie « aussi longtemps que nécessaire » après plus d’une semaine de troubles déclenchés par le projet français de modifier les règles électorales dans le territoire insulaire du Pacifique.

Macron est arrivé jeudi à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, au milieu de protestations continues contre les réformes électorales qui, selon le peuple autochtone kanak, dilueraient leur vote et saperaient leur lutte pour l’indépendance.

Les réformes permettraient aux Français résidant en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans ou plus de voter aux élections provinciales de Nouvelle-Calédonie.

Environ 3 000 soldats ont été envoyés de Paris depuis le début des violences et pourraient y rester jusqu’aux Jeux olympiques de Paris, qui débuteront le 26 juillet, a déclaré Macron.

Six personnes, dont trois jeunes Kanak, ont été tuées et environ 280 personnes arrêtées depuis le début des manifestations et la déclaration de l’état d’urgence.

Macron a observé une minute de silence pour les personnes tuées et a déclaré que si les barrages routiers et les barricades étaient supprimés, il s’opposerait à la prolongation de l’état d’urgence.

Le président français a également rencontré jeudi le président indépendantiste du gouvernement de Nouvelle-Calédonie Louis Mapou et le président du Congrès Roch Wamytan, lors d’une réunion à la résidence du haut-commissaire de France en Nouvelle-Calédonie à Nouméa.

Macron a parcouru environ 17 000 km (10 500 miles) depuis la France métropolitaine pour atteindre Nouméa et devait rester en Nouvelle-Calédonie pendant environ 12 heures.

Des manifestants brandissant des drapeaux calédoniens ont envahi les rues tandis que le convoi du président français empruntait la route récemment rouverte reliant l’aéroport international à Nouméa.

« Je ne sais pas pourquoi des gens qui ne vivent même pas ici discutent de notre sort », a déclaré Mike, un Kanak de 52 ans, à un barrage routier au nord de la capitale, à la veille de l’arrivée de Macron.

Environ 90 barricades érigées par les manifestants ont été franchies par des policiers et des paramilitaires lourdement armés, mais de nouvelles barricades apparaissaient encore la nuit précédant l’arrivée de Macron, selon l’agence de presse Reuters.

Jimmy Naouna, du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) de Nouvelle-Calédonie, a déclaré que le parti politique indépendantiste avait appelé les manifestants à lever les barrages routiers et a exhorté Macron à abandonner le projet de réforme électorale.

« Nous nous attendons à ce que si [Macron] se rend à Kanaky, il annoncera avec force qu’il retire ce projet de loi électorale, mais s’il vient ici juste par provocation, cela pourrait mal tourner », a déclaré Naouna avant l’arrivée du président français, utilisant le nom autochtone de l’île. .

Les Kanaks représentent environ 40 pour cent des quelque 300 000 habitants qui vivent en Nouvelle-Calédonie, située entre l’Australie et les Fidji, dans l’océan Pacifique.

En 1998, la France a accepté de céder davantage de pouvoir politique au territoire et de limiter le droit de vote aux élections provinciales et législatives de Nouvelle-Calédonie aux seuls résidents de l’île à l’époque, dans le cadre de ce qu’on appelle l’Accord de Nouméa.

Environ 40 000 citoyens français ont déménagé en Nouvelle-Calédonie depuis 1998, et les changements élargissent les listes électorales pour inclure ceux qui vivent sur le territoire depuis 10 ans.

L’Accord de Nouméa prévoyait également une série de trois référendums sur l’indépendance, le dernier ayant eu lieu en décembre 2021, au plus fort de la pandémie de COVID-19. Les groupes indépendantistes ont boycotté le vote en faveur du maintien en France et ont rejeté le résultat.

La semaine dernière, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré à la chaîne de télévision France 2 que l’Azerbaïdjan, aux côtés de la Chine et de la Russie, était en train de « s’ingérer » en Nouvelle-Calédonie.

« Je regrette que certains dirigeants indépendantistes calédoniens aient conclu un accord avec l’Azerbaïdjan », a déclaré Darmanin.