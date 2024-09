Macron affirme que le Premier ministre israélien et les États-Unis peuvent agir pour arrêter l’invasion terrestre du Liban

Le président français dit qu’il travaille avec le Canada et d’autres pays pour arrêter une éventuelle invasion terrestre du Liban

Au cours d’une entrevue exclusive et approfondie avec Rosemary Barton, correspondante politique en chef de CBC News, et Louis Blouin, chef du bureau parlementaire de Radio-Canada, le président français Emmanuel Macron a déclaré que tout en travaillant avec le Canada et d’autres pays pour mettre fin à une éventuelle invasion terrestre du Liban, seuls le Premier ministre israélien et les États-Unis peuvent empêcher que cela se produise.