Le président Emmanuel Macron a déclaré que l’envoyé de la France au Niger vivait comme un otage dans l’ambassade de France et a accusé les dirigeants militaires de bloquer les livraisons de nourriture à la mission.

L’ambassadeur vit de « rations militaires », a déclaré Macron vendredi à la presse à Semur-en-Auxois, dans l’est du pays.

« Au moment où nous parlons, nous avons un ambassadeur et des diplomates qui sont littéralement retenus en otages à l’ambassade de France », a-t-il déclaré.

« Ils empêchent les livraisons de nourriture », a-t-il déclaré, faisant apparemment référence aux nouveaux dirigeants militaires du Niger. « Il mange des rations militaires. »

Les chefs militaires du Niger ont déclaré à l’ambassadeur de France Sylvain Itte qu’il devait quitter le pays après avoir renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet.

Mais un ultimatum de 48 heures lui demandant de partir, lancé en août, est passé alors qu’il était toujours en place, le gouvernement français refusant de s’y conformer ou de reconnaître la légitimité du gouvernement militaire.

Le coup d’État a été condamné par la France et la plupart des voisins du Niger.

Macron a déclaré que l’envoyé « ne peut pas sortir, il est persona non grata et on lui refuse de la nourriture ».

Lorsqu’on lui a demandé si la France envisagerait de le rapatrier, Macron a répondu : « Je ferai tout ce que nous serons d’accord avec le président Bazoum parce qu’il est l’autorité légitime et je lui parle tous les jours. »

La France maintient environ 1 500 soldats au Niger et a déclaré plus tôt ce mois-ci que tout redéploiement ne pourrait être négocié qu’avec Bazoum.

Les nouveaux dirigeants du pays ont rompu les accords de coopération militaire avec la France et ont demandé aux troupes de partir rapidement.

Macron a rejeté pendant des semaines l’appel visant à révoquer l’ambassadeur de France, une position soutenue par l’UE qui a qualifié cette demande de « provocation ».

Comme la France, a déclaré le mois dernier la porte-parole de l’UE pour les affaires étrangères, Nabila Massrali, l’UE « ne reconnaît pas » les autorités qui ont pris le pouvoir au Niger.

La région pauvre du Sahel, au sud du Sahara, a subi ce que Macron a qualifié d’« épidémie » de coups d’État ces dernières années, des régimes militaires remplaçant les gouvernements élus au Mali, au Burkina Faso, en Guinée ainsi qu’au Niger.

La semaine dernière, le colonel Amadou Abdramane, porte-parole des putschistes du Niger, a accusé la France de rassembler des forces et du matériel dans les pays d’Afrique de l’Ouest en vue de lancer une « intervention militaire » contre Niamey.

Le Niger est également plongé dans une impasse avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui a menacé d’intervenir militairement si les pressions diplomatiques visant à ramener Bazoum au pouvoir échouent.