Macron affaibli par la crise d’un adolescent tué par la police

PARIS (AP) – Même en temps normal, Emmanuel Macron avait besoin de l’aide d’alliés pour gouverner la France.

Pour faire avancer certaines choses, il a travaillé avec la droite traditionnelle. Le centre-gauche a aidé le président français à en accomplir d’autres. Le défi était plus grand que n’importe quel dirigeant français avait été confronté en plus de deux décennies : il devait convaincre les politiciens de l’ensemble de l’Assemblée nationale du pays de soutenir ne serait-ce qu’un projet national mineur.

Maintenant, gouverner son pays déjà polarisé est devenu presque impossible pour Macron parce qu’un policier de banlieue a arrêté une Mercedes jaune de classe A et a tiré un coup mortel dans la poitrine du conducteur de 17 ans, déclenchant six jours de tumulte à travers le pays. .

Le parti centriste Renaissance de Macron et ses proches alliés n’avaient que 251 sièges sur 577 après que Macron a remporté son deuxième mandat de cinq ans l’année dernière avec 58% des voix lors d’un second tour avec la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen.

Macron a rêvé grand malgré la victoire serrée. Son premier grand objectif était de faire passer l’âge de la retraite de 62 à 64 ans, qu’il a dû imposer au Parlement. Il espérait alors réindustrialiser la France, améliorer les conditions de travail et finaliser un nouveau projet de loi sur l’immigration. À l’étranger, Macron a défendu la souveraineté et l’indépendance européennes dans des domaines allant de l’économie et de l’énergie à la défense.

Mais tout cela a dû tomber à l’eau.

Macron a raccourci une visite à un sommet européen à Bruxelles la semaine dernière pour une réunion de crise avec son gouvernement. Cette semaine, il a appelé à un report de dernière minute d’une visite en Allemagne qui avait pour but de montrer la force de l’amitié bilatérale malgré les différends sur l’énergie, la défense et l’économie, entre autres questions.

Les changements d’ordre du jour font écho à une autre situation inconfortable pour le dirigeant français il y a trois mois, lorsque la visite d’État prévue du roi Charles III en France a été reportée en raison de violentes protestations contre les modifications des retraites.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu’il regardait la situation de la France avec inquiétude.

« J’espère beaucoup, et j’en suis convaincu, que le président français trouvera des moyens pour que cette situation s’améliore rapidement », a-t-il déclaré à la télévision ARD. « Je ne m’attends pas à ce que la France devienne instable, même si les images sont bien sûr très déprimantes. »

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine faisaient partie de ceux qui ont appelé les citoyens à faire preuve de prudence lorsqu’ils se rendent en France.

Le mois dernier, après un sommet sur le climat, le président kenyan William Ruto a salué la profonde implication de Macron. « Vous avez couru comme le font les Kenyans… comme un marathon », a-t-il déclaré à Macron.

La question maintenant pour Macron est de savoir s’il peut mobiliser suffisamment d’endurance pour faire face à la situation politique chez lui.

« Le problème, c’est qu’il a encore quatre ans devant lui », estime Luc Rouban, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Il a noté que Macron a fait face à une succession de manifestations et de troubles de rue, à commencer par le mouvement des gilets jaunes contre l’injustice sociale qui a éclaté en 2018.

Une proportion croissante de la population « rejette les institutions » dans le cadre d’une critique plus large d' »un ordre social qui implique des inégalités, c’est-à-dire… fondamentalement assez hypocrite, l’école en particulier ne permettant pas aux gens de réussir comme autrefois », a déclaré Rouban.

Des écoles, des mairies, des commissariats et d’autres institutions publiques ont été attaqués.

Macron « n’a pas beaucoup de marge de manœuvre sauf pour distribuer des subventions », ce qui est également difficile en raison du lourd endettement de la France, a déclaré Rouban.

Le mois dernier, Macron a accueilli le sommet mondial sur le climat et la finance qui a réuni plus de 50 chefs d’État et de gouvernement et dirigeants d’organisations internationales dans la capitale française, soulignant son leadership international.

Macron s’est ensuite rendu à Marseille la semaine dernière pour promouvoir les efforts du gouvernement visant à injecter des milliards dans les écoles, le logement et la sécurité et à améliorer la vie des habitants des quartiers populaires de la deuxième ville de France.

Macron doit rencontrer mardi au palais présidentiel les maires de plus de 220 villes concernées par des incidents et des dégâts ces derniers jours.

Le Pen apparaît à celui qui sort de la situation dans une position plus forte, a déclaré Rouban. Elle continue de se positionner comme la principale opposition politique à Macron et poursuit sa stratégie de nettoyage de l’image de son parti d’extrême droite, le Rassemblement national, a-t-il déclaré.

« Ces événements épouvantables ramènent nos dirigeants à la réalité », a déclaré Le Pen la semaine dernière dans une vidéo publiée sur un compte de réseau social. « J’entends m’en tenir à notre ligne de conduite, qui est de ne rien faire pour empêcher ou remettre en cause l’action des autorités légitimes en charge de l’ordre public. »

Lundi sur les Champs-Elysées de Paris, les travailleurs préparaient les festivités du 14 juillet, installant des sièges et des barrières pour les foules attendues pour assister au traditionnel défilé militaire du 14 juillet avec l’invité d’honneur du Premier ministre indien Narendra Modi.

Une autre échéance majeure se profile : les Jeux olympiques de l’année prochaine à Paris, en banlieue et dans d’autres villes françaises. Les organisateurs et les autorités promettent que les Jeux seront sûrs.

___

Le journaliste AP Geir Moulson à Berlin a contribué à l’histoire.

Sylvie Corbet, Associated Press