Macron accuse les jeux vidéo et les réseaux sociaux d’émeutes – RT World News

Le président français a déclaré que les jeunes ont été « intoxiqués » par la violence virtuelle

Le président français Emmanuel Macron a fait valoir que les plateformes de médias sociaux et les jeux vidéo avaient contribué à alimenter les émeutes à travers le pays, au milieu d’une grande agitation suite à la mort d’un jeune de 17 ans aux mains des forces de l’ordre.

S’exprimant après une réunion de sécurité d’urgence pour faire face aux émeutes en cours vendredi, Macron a noté qu’environ un tiers des personnes arrêtées au cours des trois dernières nuits étaient « jeune ou très jeune » suggérant qu’Internet avait une influence négative sur les enfants et les adolescents.

« Les plateformes et les réseaux jouent un rôle majeur dans les événements de ces derniers jours », dit-il des troubles. « On les a vus – Snapchat, TikTok et plusieurs autres – servir de lieux où s’organisent des rassemblements violents, mais il y a aussi une forme de mimétisme de la violence qui pour certains jeunes les amène à perdre le contact avec la réalité.

Le président a ajouté que les jeunes descendaient dans la rue pour agir « les jeux vidéo qui les ont intoxiqués », continuant à exhorter les parents à garder leurs enfants à la maison.















Plus tôt, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que le gouvernement avait averti les sites de médias sociaux de ne pas héberger d’appels à la violence et d’autres contenus glorifiant les émeutes. Il a juré de « prendre toutes les mesures nécessaires si nous prenons conscience que les réseaux sociaux, quels qu’ils soient, ne respectent pas la loi. » Le ministre a également ordonné la fermeture de certains transports en commun, devenus la cible de vandales.

Les émeutes ont éclaté mardi soir dans la banlieue parisienne de Nanterre après qu’un policier a abattu Nahel M., chauffeur-livreur de pizza de 17 ans, lors d’un contrôle routier. L’officier en question a été rapidement incarcéré et inculpé d’homicide, suite à un appel à « vengeance » par la mère de l’adolescent.

Les troubles et les pillages se sont intensifiés au cours de la semaine et se sont étendus à d’autres grandes villes, dont le port méditerranéen de Marseille, où des émeutiers auraient saccagé un magasin d’armes. Plusieurs postes de police ont également été attaqués, selon des informations sur les réseaux sociaux.

Darmanin a déclaré vendredi qu’un total de 917 personnes ont été détenues par la police jusqu’à présent, ajoutant que leur âge moyen n’est que de 17 ans.

Avec quelque 45 000 agents déployés pour réprimer les troubles, deux grands syndicats de police ont exigé la répression de la « horde sauvage » des manifestants, déclarant que les officiers menaient une « guerre » au nom du gouvernement. Ils ont poursuivi en avertissant que les forces de l’ordre deviendraient « la résistance » si les autorités ne parviennent pas à rétablir l’ordre.

Vendredi après-midi, les émeutiers avaient allumé près de 4 000 incendies, détruit plus de 2 000 voitures et endommagé environ 500 bâtiments, selon Macron, qui a également été contraint de rentrer tôt d’un sommet européen à Bruxelles en raison des violences.