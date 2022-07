Macron accueille le prince héritier saoudien malgré l’indignation des droits

Des groupes de défense des droits ont critiqué le président français Emmanuel Macron pour avoir accueilli le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman.

La visite intervient moins de quatre ans après que le journaliste Jamal Kashoggi a été assassiné par des agents saoudiens.

Les agences de renseignement américaines ont déterminé que ben Salmane avait “approuvé” l’opération qui a conduit à la mort de Khashoggi, bien que Riyad le nie.

Le président français Emmanuel Macron accueille jeudi le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane pour des entretiens à Paris, défiant les critiques selon lesquelles l’invitation est profondément inappropriée à peine quatre ans après le meurtre par des agents saoudiens du journaliste Jamal Khashoggi.

La réunion sera considérée comme la dernière étape de la réadmission du dirigeant de facto du royaume dans le giron international, après que le président américain Joe Biden a rencontré l’homme universellement connu sous le nom de MBS au début du mois.

LIRE | Des responsables saoudiens proches du prince héritier Mohammed ben Salmane auraient eu connaissance de projets de piratage du téléphone de Bezos

Les sujets qui devraient planer sur la réunion incluent l’approvisionnement énergétique alors que l’inquiétude grandit quant à d’éventuelles pénuries d’électricité dues à l’invasion russe de l’Ukraine, ainsi que la maîtrise du programme nucléaire de l’Iran, le principal ennemi régional de Riyad.

MBS – qui est dépeint chez lui comme un champion de la réforme sociale et économique mais considéré par les critiques comme un tyran meurtrier – arrive en France après un voyage en Grèce pour discuter des liens énergétiques.

“Je me sens profondément troublée par cette visite, en raison de ce que cela signifie pour notre monde et de ce que cela signifie pour Jamal (Khashoggi) et des gens comme lui”, a déclaré à l’AFP la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, décrivant MBS comme un homme qui “ne tolérer toute dissidence ».

REGARDER | La France libère le suspect de Khashoggi et admet qu’il s’est trompé d’identité

Ces visites marquent le premier voyage de MBS dans l’UE depuis le meurtre de Khashoggi par des agents saoudiens au consulat du royaume à Istanbul en 2018, un crime qu’une enquête de l’ONU a qualifié d’« exécution extrajudiciaire dont l’Arabie saoudite est responsable ».

Il a également déclaré qu’il existait des “preuves crédibles” justifiant une enquête plus approfondie sur la responsabilité individuelle de hauts responsables saoudiens, y compris MBS.

Les agences de renseignement américaines ont déterminé que MBS avait “approuvé” l’opération qui a conduit à la mort de Khashoggi, bien que Riyad le nie, accusant des agents voyous.

‘Doubles standards’

Le meurtre a suscité l’indignation non seulement à cause de l’élimination d’un éminent critique du régime saoudien, mais aussi pour la manière dont il a été commis. Khashoggi a été attiré dans le consulat saoudien le 2 octobre 2018, étranglé et démembré, apparemment avec une scie à os.

“La visite de MBS en France et de Joe Biden en Arabie saoudite ne change rien au fait que MBS est autre chose qu’un tueur”, a déclaré Callamard, qui au moment du meurtre était le rapporteur spécial de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires et dirigeait l’agence indépendante sonde.

Son accueil par les dirigeants mondiaux est “d’autant plus choquant que nombre d’entre eux ont à l’époque exprimé leur dégoût (sur le meurtre) et un engagement à ne pas ramener MBS dans la communauté internationale”, a-t-elle ajouté, dénonçant le “double standard”.

Mais malgré les inquiétudes suscitées par le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits, le royaume est considéré par de nombreux Occidentaux comme un partenaire essentiel en raison de ses ressources énergétiques, de ses achats d’armes et de sa farouche opposition au régime théocratique iranien.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a rendu les réserves de pétrole et de gaz du royaume d’autant plus importantes pour l’Occident.

Callamard s’est dit préoccupé par le fait que “les valeurs étaient effacées face aux inquiétudes concernant la hausse du prix du pétrole”.

“Levier politique”

Le président français s’était déjà rendu dans le royaume en décembre 2021 pour des entretiens avec MBS, une visite qui avait fait tiquer quelques sourcils à l’époque.

MBS est en charge des affaires quotidiennes du pays en raison de l’état de santé de son père, le roi Salman.

Macron rencontrera MBS tout juste sorti de pourparlers avec deux proches alliés du royaume, le président des Émirats arabes unis Mohamed ben Zayed et le président égyptien Abdul Fattah al-Sissi. L’accueil tapis rouge pour les deux dirigeants a consterné les militants.

Macron arrivera également d’une tournée de trois pays en Afrique, où il s’est rendu au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau, dont aucun n’est considéré comme une démocratie exemplaire.

Après la récente salutation à coups de poing de Biden qui, pour beaucoup, symbolisait la réacceptation de MBS par l’Occident, il y aura un énorme intérêt pour le langage corporel entre Macron et le Saoudien.

Les pourparlers devraient démarrer en fin de journée, à 16h30 (18h30 GMT), et inclure un dîner de travail à l’Elysée. MBS serait arrivé mercredi soir dans un aéroport parisien et se serait dirigé vers une résidence privée à l’extérieur de la ville.

Camille Lons, chercheur associé à l’Institut international d’études stratégiques (IISS) a déclaré :

La guerre en Ukraine a remis les pays producteurs d’énergie sur le devant de la scène, et ils en profitent.

“Cela leur donne un levier politique qu’ils utiliseront pour réaffirmer leur importance sur la scène internationale”, a-t-elle ajouté.