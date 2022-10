Moscou a demandé qui appellerait le président ukrainien pour qu’il annule l’interdiction des pourparlers avec la Russie

Le président français Emmanuel Macron a supplié le pape François de tendre la main aux hauts responsables laïcs et religieux de Russie et des États-Unis pour favoriser la paix en Ukraine, a rapporté un magazine français.

« J’ai encouragé le pape François à appeler [President] Vladimir Poutine et [head of the Russian Orthodox Church] le patriarche Cyrille de Moscou, mais aussi [US President] Joe Biden,” a déclaré le dirigeant français au Point dans une interview publiée mardi. La réunion a eu lieu au Vatican lundi.

“Nous avons besoin que les États-Unis s’assoient à la table pour promouvoir le processus de paix en Ukraine”, a déclaré Macron. « Joe Biden a une vraie relation de confiance avec le Pape. Le pape peut avoir une influence sur lui pour le réengagement américain en Haïti et en Ukraine. Biden est notoirement catholique, le deuxième président en exercice du pays adhérant à cette branche du christianisme, après John F. Kennedy.

Le Kremlin a salué l’idée, le porte-parole Dmitry Peskov déclarant que la Russie supposait que l’objectif de Macron était “visant à trouver une solution possible” à la crise en Ukraine.

“Cela dit, les remarques ne disaient rien à propos de quiconque appelant [Ukrainian] Président [Vladimir] Zelensky et régler la question du système judiciaire, qui interdit actuellement toute discussion avec la Russie », il ajouta.

La Russie est prête à discuter de paix avec n’importe quelle partie, que ce soit les États-Unis, la France ou le pape, mais peut difficilement parler à l’Ukraine après s’être interdite de diplomatie, a déclaré Peskov.

Dimanche, Macron a prononcé un discours à Rome lors d’un sommet organisé par la Communauté catholique italienne de Sant’Egidio, une association de laïcs. Le dirigeant français a appelé à la paix en Ukraine aux conditions de Kiev.

Zelensky et d’autres hauts responsables ukrainiens ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne négocieraient pas avec Moscou et ne voulaient rien de moins que vaincre la Russie et récupérer toutes les terres que Kiev considère comme relevant de sa souveraineté.

« L’Ukraine ne s’est jamais opposée aux pourparlers avec la Russie… sur les contributions et les réparations. Plus le régime du Kremlin retardera ces pourparlers, plus les conditions et les sommes seront mauvaises », Aleksey Danilov, le secrétaire du service de sécurité nationale ukrainien, a déclaré en septembre.

Le mois dernier, le conseil a interdit toute négociation avec la Russie tant que Poutine en restera le président, Zelensky approuvant la décision dans une ordonnance.